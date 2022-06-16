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金管局再接逾200億港元沽盤

【明報專訊】聯儲局議息前夕，港元拆息急速上升，12個月Hibor（香港銀行同業拆息）創逾13年高。港匯持續處於弱方兌換水平，金管局昨日兩度出手，合共承接210.3億元沽盤，規模不單是今年最多，亦多於上一個加息周期、即2018至2019年每次出手的規模。

金管局昨日清晨承接92.55億元沽盤，亞洲時段再接117.75億元，香港銀行體系總結餘將跌穿3000億元，至6月17日將為2945.62億元。由5月首次出手至今，總結餘已累計減少430億元。

資金流走促使拆息抽高，1個月Hibor連升7日，昨日升14點子（100點子等於1厘）至0.52厘，是2020年9月後最高；一周及兩周Hibor分別升至0.21厘及0.28厘，3個月及6個月Hibor分別升至1.09厘及1.94厘，12個月Hibor更是2008年11月以來最高，按日升17點子至2.85厘。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏表示，美國加息加劇港元流出，雖然對香港聯繫匯率制度有信心，但預計港元拆息會繼續向上，最優惠利率（P）會否上升則取決於香港經濟復蘇速度，但今年底會有升幅。她認為樓市或會因加息受壓，維持早前預測，即全年樓價下調8%至10%，預計市場需半年至9個月才能消化加息、移民套現及疫情壓力等負面因素。

75億元人民幣國債超購4.6倍

另外，財政部通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU），向機構投資者在香港發行75億元人民幣國債，認購總額344.2億元人民幣，超額認購4.6倍。今次國債為慶祝回歸25周年，2、3和5年期發行額俱為25億元人民幣。