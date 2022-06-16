助故宮載展品到港 部署推廣活動谷旅遊

行政總裁鄧健榮表示，適逢回歸25周年，公司亦有計劃與社福機構合作，希望幫助弱勢社群，如組織參觀團，參觀國泰在機場的設施，亦計劃再推出社區飛行計劃，令弱勢社群亦能體驗空中飛行。

鄧表示，公司相當重視大灣區市場，當地的人口平均年齡低於香港，加上平均生產力高等因素，具市場潛力；國泰無論在陸路、水路，均會與機管局和大灣區有關部門合作，務求令乘坐國泰的乘客及貨物，由大灣區經香港去海外，或由海外經香港進入大灣區能更快、更方便。鄧健榮又說，當本港取消防疫隔離措施時，不排除任何推廣活動，連動各行各業，以及同旅遊發展局合作，帶動本港整個旅遊業復蘇。

「一定會支付政府優先股股息」

談及政府的貸款，他表示，雖然目前勢頭朝好的方向發展，但國泰仍面對具挑戰的經營環境，並強調「國泰傾向保守，謹慎理財及管理現金流」，集團就政府的78億元備用信貸，兩次延長可提取限期，無論對股東、政府及同事都是「負責的決定」。他稱，若公司不是即時需要資金，是不會提取該筆貸款。

國泰兩年前向政府發行195億元優先股，股息首3年3厘，目前正處於第二年，明年中起息率便會升至5厘（見表）。鄧健榮稱，「國泰絕對會、一定會給予政府優先股股息」，問題是本港航空復蘇進度較其他國家滯後，當本港客運業務完全進入復蘇時，便會按部就班處理貸款問題。他又說，國泰會持續關注該批優先股的年期，會考量如何處理及管理股息，而令國泰財務支出壓力減少。