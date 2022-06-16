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大家樂攻大灣區 內地分店冀倍增

【明報專訊】本港今年初爆發第五波疫情，政府重推禁晚市堂食等社交距離措施，拖累餐飲業復蘇。本地快餐店大家樂（0341）昨早公布，截至今年3月底止財政年度僅錄2120萬元純利，按年少賺94%；派末期息每股18仙，按年減近36%。集團早年撤出華東市場，昨日公布的新3年計劃中，除期望提高香港業務整體利潤率，更銳意將內地發展重心放在大灣區，目標在期內將當地分店數目倍增至280間。

年度純利2120萬跌94% 派末期息18仙

大家樂股價昨日微升0.3%。集團上個財年收入約75.08億元，較前一年度增長11.8%，其中香港收入佔約61.77億元，按年升12%，內地收入則按年增11%至13.32億元。按業務劃分，去年度速食餐飲收入約45.63億元，按年升8.2%；休閒餐飲收入按年升23.9%至7.7億元；機構飲食業務收入增長最大，按年升逾三成至6.96億元。整體毛利率為7.3%，按年增加1.7個百分點。

大家樂同時宣布新3年計劃，包括透過調節品牌組合等方式，將香港業務利潤率由低單位數提升至高單位數。內地方面，集團會持續專注大灣區發展，目標包括將內地分店數目由今年3月底的136間增至280間，相當於3年內加開144間或1.06倍，平均每年新增48間分店，對比上個財年增加15間門店，開店速度大大增加。

預計下季派消費券 可帶動生意

集團首席執行官羅德承於業績會上稱，上財年首3季中港兩地疫情穩定，當時生意復蘇情況理想，並接近2018、2019年水平；惟第四財季（今年1至3月期間）爆發第五波疫情，打亂復蘇步伐。儘管今年首個財季仍受疫情影響，但集團預期第二季將會逐步恢復至正常水平。

對於環球食材等供應鏈成本持續受壓，羅德承稱集團有加價壓力，個別產品「逼不得已」加價；鑑於經濟面對挑戰，現時消費者接受加價能力不高，故集團仍主要透過調整餐單等方式控制成本。

提及政府於4月份派發消費券，羅德承表示，由於當時仍未放寬晚市等，門市生意在當月中下旬措施放寬後才緩慢復蘇，集團現時放眼8月暑假旺季，加上第二期消費券發放，料可帶動生意。