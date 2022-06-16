南歐債息飈 歐央行緊急開會 加快制定新工具 紓債務危機

歐洲央行昨表示，自去年12月逐步實現政策正常化以來，歐央行已承諾採取行動，應對歐元區內不同經濟體的金融分化風險。歐洲央行稱，新冠疫情令歐元區經濟體持續脆弱，導致貨幣政策正常化在不同成員國的傳導出現不均衡。

「恐慌指標」意德息差見兩年高

歐洲央行特別會議召開前，被視為歐洲「恐慌指標」的意大利與德國10年期國債息差，曾在周三擴大至2.4厘以上，是2020年5月以來最大。在歐洲央行會議消息傳出後，息差回落至2.2厘左右（見圖）。分析指出，歐洲央行制定新工具可爭取一些時間，預期最快要待7月或9月會議才有進一步公布。

今次會議距離上次貨幣政策會議不到一周，當時歐洲央行未詳述將如何干預政府債券市場，以避免脆弱的南歐國家借貸成本，與其他歐洲國家的差距擴大，令市場失望。

歐洲央行對上一次召開臨時會議是在2020年3月新冠疫情爆發之初，當時它啟動大規模買債計劃，應對意大利等較脆弱歐元區經濟體的債券沽壓。隨着聯儲局加快加息的預期升溫，多國政府的借貸成本急升。意大利10年期國債孳息率本周曾升至4.2厘，見2013年以來高位。在歐洲央行特別會議召開後，意大利10年期國債孳息率回落至3.8厘左右。

聯儲局今晨公布議息結果前，環球債市處於熊市邊緣。追蹤投資級別政府債券及企業債券總回報的彭博全球綜合指數（Bloomberg Global Aggregate Index）較2021年1月高位下跌19.7%，接近陷入「技術熊市」。今年以來，該指數累計跌16%，全球債券價值今年以來損失近10萬億美元（約78萬億港元）。

全球債券價值今年損失78萬億

市况動盪之際，獲老虎基金（Tiger Fund）創辦人羅伯遜（Julian Robertson）支持的對冲基金Tiger Legatus向投資者致函表示將清算其基金，將資金返還投資者。該基金創辦人、Viking Global Investors前交易員Jesse Ro在信中承認，其基金近年沒有提供可接受的回報，考慮到基金結構及管理的資產減少，在不影響回報的前提下，將無法維持現有投資策略。《金融時報》引述知情人士稱，該基金今年首季跌2.8%，期內標普500指數跌5%。相比之下，由羅伯遜門徒成立的著名「老虎仔」（Tiger Cub）基金——老虎環球（Tiger Global）今年首季跌34%，突顯基金經理的困境。

（綜合報道）

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