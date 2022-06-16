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失板球賽播權 迪士尼恐失2000萬訂戶

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）競逐印度板球超級聯賽（IPL）的串流媒體播映權受挫。產業分析公司Media Partners Asia預計，迪士尼旗下影視串流平台Disney+可能因此失去多達2000萬訂戶，恐影響Disney+在2024年實現全球訂戶達到2.6億的目標。最新數據顯示，Disney+的訂戶數量接近1.38億，當中約5000萬來自印度及其他南亞國家的Disney+ Hotstar訂戶，而板球賽事是該市場訂戶增長的重要動力。

鑑於業界龍頭Netflix（美：NFLX）上季錄得10多年來首次訂戶人數萎縮，投資者近期也開始關注迪士尼會否下調訂戶增長目標。迪士尼今次競標敗給了印度的財團，只能保留IPL的電視播映權，未來5年將要支付近30億美元換取IPL的電視轉映權。Disney+Hotstar每月的串流訂閱費僅76美仙，每年為迪士尼帶來的訂閱費不足5億美元，難以證明支付高昂的串流版權費是否值得。相比下，Disney+的美國標準月費為7.99美元。

晶片公司Arm擬英美上市

此外，彭博社引述知情人士稱，軟銀集團（日：9984）調整旗下晶片設計公司Arm的上市計劃，準備同時在英、美上市。消息稱，軟銀將會把Arm的部分股份在倫敦上市，而此前計劃僅在美國上市。新計劃下，大部分Arm股份仍可能在美國上市。

（綜合報道）

[國際金融]