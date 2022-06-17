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年內或加P 業界料按息見3厘 總結餘一個月跌17% 暫仍多於上次加P

【明報專訊】美國聯儲局為壓低持續高企的通脹，於本港時間昨日凌晨公布上調聯邦基金利率0.75厘，為1994年以來最大的單次加息幅度。市場普遍預期聯儲局將於7月至少再加息0.5厘，利率將達到2.25厘，即本港銀行在對上一次2018年9月調高最優惠利率（P）0.125厘時的美息水平。本港三大發鈔銀行昨日均宣布維持最優惠利率不變，分析指現在本港銀行體系總結餘約為2800億元，仍遠高於當年，短線港元拆息升幅有限，銀行短期內沒有加P壓力。然而，今年底前仍有可能加P，有業界估計至年底實際按息可能由昨日的1.88厘加至3厘。

明報記者 歐陽偉昉

金管局在昨日凌晨承接138.21億港元沽盤，為2018年港元首次觸發弱方兌換保證以來的最大單次沽盤，今日結算後，銀行體系總結餘將降至2807.39億元，自5月12日以來，短短一個月總結餘已縮減了16.8%或568億元。不過，目前總結餘仍高於2018年9月加P時的767億元（見圖）。昨日與按揭相關的1個月港元拆息報0.5844厘，與最優惠利率相差逾4厘，相對2018年加P時，兩者差距為2.975厘。

金管局昨晨再接138億港元 4年最大筆

財政司長陳茂波表示，本港銀行資金充裕，未必有即時上調最優惠利率的需要，要視乎套息活動、資金狀况，而個別銀行會按其資金成本決定是否調整利率，政府有為此作動態評估。他又認為港息加幅及速度不會跟隨美息。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，即使7月美息升至2018年加P水平，但現在銀行體系總結餘遠較當時充裕，短年期拆息上升速度緩慢，港銀沒有加P壓力。他認為1個月拆息與P息的差距要收窄到3厘，才有機會上調最優惠利率，料最快會在年底發生。渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，當銀行體系總結餘降至1000億元以下，短線拆息會加快上升。美國加快加息拓寬港美息差，近期套息交易已增加，他預期未來數月港匯將頻繁地觸及弱方兌換保證7.85，銀行體系總結餘收縮。

經絡：港銀或加P前提高H按封頂息

拆息上升關乎樓按實際利率，以主流按息H+1.3厘計算，若1個月拆息升至1.2厘，H按實際按息便會觸及封頂水平2.5厘。中原按揭董事總經理王美鳳稱，H按料在下半年升至封頂水平，年內仍會推動P上調，估計實際按息至年底較大機會處於約3厘水平，即較昨日升約1.12厘。按該行估算，以500萬元貸款額計，每月供樓負擔將增加近3000元（見表1）。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，參考2018年8月港銀加P前，有銀行率先提高H按封頂息率，或上調P按利息10點子（100點子等於1厘），不排除今次也會有銀行在加P前會先調升按息。