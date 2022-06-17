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儲局全力遏通脹 衰退風險升 渣打摩根資產料下月再加0.75厘

【明報專訊】美國5月通脹達8.6%，再創40年新高，促使聯儲局一改主席鮑威爾早前給予市場會在6月加息0.5厘的指引，將加息幅度提高至0.75厘。鮑威爾昨日在議息後記者會表示，當局堅定致力降低通脹，迅速採取行動，其主要關注並非勞動市場。分析指聯儲局或願意犧牲經濟增長以降低通脹，明年美國經濟衰退的風險不容忽視。

點陣圖顯示年底息率見3.25至3.5厘

面對通脹壓力，聯儲局官員有意將明年加息幅度，提前在今年完成。點陣圖顯示，官員預期至今年底會加息至3.25至3.5厘，即今年餘下4次會議，將合共再加1.75厘。官員對今年底利率預期的中位數為3.4厘，較3月時預測的上升1.5厘，至明年底的預測中位數為3.8厘，較3月時上升1厘，至2024年則會回落到3.4厘。

市場擔心加息削弱美國經濟增長，聯儲局對經濟樂觀的描述也似乎減少，相對5月議息聲明，本月聲明刪去「委員會預期通脹回到2厘目標，和勞工市場維持強勁」，以及「居民支出和企業固定投資保持強勁」，僅指經濟活動有所回升。當局亦將今明年美國經濟增長預測降至1.7%，較3月時預期分別下調1.1和0.5個百分點，今年失業率和通脹預期則上調（見表2）。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志指出，由供給引起的通脹問題不易解決，短期內難以下降，預期聯儲局會繼續快速加息以降低需求，認為7月會議也將加息0.75厘。摩根資產管理指出，遏止通脹為聯儲局首要任務，目前唯一遏制通脹的方法是破壞需求，但增加了經濟衰退和失業率上升的風險（見表3）。

安本：不排除未來加1厘

鮑威爾在記者會表示，不認為0.75厘的加息幅度是常態，下次加息幅度很可能是0.5厘或0.75厘，將在每次會議視具體情况決定。不過，安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指出，由於聯儲局在本次會議缺乏前瞻指引，也未有解釋為何在最後一刻轉向加息0.75厘，當局似乎將其信用置於風險之中，因此不應排除未來加息1厘的可能。

雖然多間大行認為聯儲局7月會再加息0.75厘，但首間預測6月加息0.75厘的投行巴克萊，反而將7月加息預測降至0.5厘，原因是美國消費和房地產市場有放緩迹象。