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穆迪：加息不利高槓桿地產商

【明報專訊】評級機構穆迪最新報告指出，受累於香港第五波新冠疫情及港府實施的防控措施，其評級的11家香港地產商，盈利復蘇將推遲到2023年。同時，在加息周期下，該行認為這會對那些高槓桿、並有顯著的浮息債持倉的地產公司帶來不利影響。儘管資料顯示，個別地產股如太古地產（1972）及冠君產業信託（2778）的平均債務到期年期較短，但穆迪預料，就算加息半厘至1厘，仍不至於觸發該行調低其評級。

加息1厘 不觸發降級

穆迪預計其中4家受評公司，今年的合同銷售額或會下降15%至20%，包括新地（0016）、長實（1113）、會德豐及南豐。另由於盈利疲軟，穆迪相信地產商的槓桿將增加，但強調大多數公司都有足夠的財務緩衝。根據其提供的資料顯示，在11家被評的地產公司中，九倉置業（1997）及會德豐的定息債佔比最低，只有2%，其餘佔28%至83%不等（見表4），尤以太古地產佔比最高。若論平均債務到期年期而言，太古地產則最短，只有3年，房託冠君以3.3年次之。該行預料，冠君的利息覆蓋率為地產股中最低，但料該公司可在債券於2023年到期前尋求低成本融資，因此相信不太影響其信貸質素。

料九置會德豐浮息債多 較不利

穆迪副總裁兼高級信貸官Stephanie Lau表示，該11家地產公司的EBITDA（除息稅、折舊、攤銷前盈利）總額，將各自在2022財年下降4%，主要因為來自特許經營權、零售和辦公室的續租租金減少，及開發收入下降所致。不過，隨着疫情對香港的影響從今年下半年開始逐漸減退，預計該11家地產商將在2023財年的EBITDA實現5%增長。