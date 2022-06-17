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百佳斥2億攻電商 物流中心年底啟用

【明報專訊】新冠疫情推動「宅經濟」冒起，本地超市龍頭、長和（0001）旗下百佳超級市場為迎合市場發展，計劃投資逾2億元進行數碼化轉型，包括最快今年第四季啟用「百佳電商物流中心（Super EDC）」，預計貨物吞吐量可增長3倍，帶動集團未來3年網購銷售額每年可錄最多六成升幅。

冀網購銷售額年增最多六成

百佳自1972年開業，計及旗下多個品牌，集團目前在本港已設有260間分店，其中有約150間門店與第三方平台合作、提供外送服務。香港百佳超級市場董事總經理任良安表示，集團過去兩年網購銷售額均按年錄雙位數升幅，而在疫情影響下，網購已成為市場發展趨勢；相信即使日後疫情緩和，有關市場在未來數年仍屬零售業主要增長動力。

有見及此，百佳將加大投放超過2億元資金拓展電商業務，包括設置電商物流中心等。任良安透露，電商物流中心將會分兩期發展，合共面積達30萬方呎，當中第一期佔地12萬方呎，計劃在今年第四季啟用，而第二期則預計於明年首季推出。

任良安指出，相信物流中心投入使用後可加快網購訂單處理效能，運行初期網購訂單以翌日送貨為目標；長遠期望可提升至下單後即日送貨。他又預料，在物流中心運作帶動下，集團未來3年網購銷售可按年增長50%至60%；平均訂單金額則料由現時約500至600元，增加最多30%至約780元。

除了發展網購業務，任良安表示，百佳擁有龐大實體店網絡屬集團獨有優勢，因此集團亦計劃今年開設10間門市，包括去年與街市營運商建華集團旗下「FRESH新鮮生活」合作推出的聯乘超市「TASTE×FRESH新鮮生活」，年內則會增設兩間分店。另集團計劃，今年底及明年初將會推出兩個新概念品牌。

提及政府4月份派發電子消費券，任良安稱，由於當時疫情仍然嚴峻、晚市堂食等社交距離未獲放寬，帶挈超市內日常用品銷售額按月錄得雙位數升幅。

今年擬增10店 推出兩個新概念品牌

儘管現時大部分防疫措施已陸續放寬，他認為8月份消費券發放仍有助帶動生意，惟相關刺激程度則或較首階段放緩。