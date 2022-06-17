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「雙語帶貨」殺出血路 新東方在線月內飈6.7倍

標籤：經濟

【明報專訊】新東方在線（1797）去年大受中央「雙減」政策打擊，但近日另闢蹊徑，竟令股價「翻生」。集團近日推出「雙語帶貨」迅速走紅，刺激股價周內累漲3.6倍至28.6元，創2020年12月初以來最高；6月至今已飈6.7倍。單是昨日已一度大升一倍，收市報升73%，報28.6元。集團創辦人俞敏洪昨發文，指直播間「東方甄選」可能是一時的熱鬧，但希望能為新東方的發展「開闢一條全新的道路」。

抖音粉絲破千萬 創辦人：冀闢新路

東方甄選直播間僅用一周時間，抖音粉絲數已達昨晚9時半的1100萬，不但單周急漲9倍，亦較券商預測的兩周來得快。俞敏洪於個人微信公眾號表示，自己由去年底決定成立直播間，並以農產品作為主要帶貨品。雖然成立過程一直受到社會各界的各種質疑，但認為「用上新東方老師能說會道的特點，所以就堅定不移的做下去。」

翻查抖音資料，東方甄選每天早上7時直播，普遍持續近19小時。主播不但一邊介紹產品，一邊用「小白板」教英文單詞外，更有些主播會談起杜甫的家國情懷，或是用吉他彈唱英文歌。俞敏洪直言：「這其實就是新東方老師多年來的特點，傳授知識的同時，把幽默輕鬆融進去，把人文地理融進去。」

另有第三方監測平台數據顯示，東方甄選在周二（14日）清晨至周三（15日）凌晨的一場直播中，觀看人次達3166.9萬，商品銷售額（GMV）達4509.8萬元人民幣，較本月初急飈50倍。

教育股獲追捧 天立漲逾倍

受新東方在線帶動，教育股板塊獲追捧。天立教育（1773）昨翻逾一倍，收報1.62元；光正教育（6068）報0.29元，升49.5%。華夏視聽教育（1981）一度升逾四成，升幅及後收窄至14%。