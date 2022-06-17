光大證券反洗錢不力 證監譴責兼罰款380萬

抽查234筆存款 76%第三者存入

證監會發現，光大證券在2015年1月至2017年2月期間，沒有實施充足及有效的制度和管控措施，以防範及減低與第三者存款相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。其中，證監會抽樣檢視的234筆存款，當中有179筆、佔約76%是由第三者存入，但只有一筆被識別為第三者存款，發現該行每月審核存在缺失及欠缺成效，如抽樣規模有限、欠缺相關銀行回應而未有完成審核等。

此外，儘管出現預警跡象，但光大證券未能偵測某些客戶帳戶內的可疑存款，也沒有作出適當的查詢。證監會舉例指，當中包括有11名客戶從多名「關係不明的第三者」收到5筆或以上的存款；7名客戶收到的存款淨金額與其估計淨資產不相稱，有兩宗個案更超過估計淨資產的14倍及16倍；以及5名看來互不相關的客戶，在4天內收到來自同一名第三者合共約500萬元存款，而該5名客戶使用有關資金買賣同一隻股票。

5客戶收同一來源存款 買相同股票

證監會認為，光大證券犯有失當行為，及其進行受規管活動的適當人選資格受到質疑。該會表示，在決定紀律處分時，已考慮該行採取了補救行動，以加強其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的內部管控措施及制度，以及與證監會合作解決其關注事項。