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英第五度加息 料通脹10月見頂

【明報專訊】聯儲局宣布加息0.75厘後，英倫銀行昨日亦將基準利率由1厘進一步上調至1.25厘，是連續第五次會議宣布加息，使利率維持在13年高位，以遏抑通脹攀升。今次會議有6名委員投票支持加息四分之一厘，另有3名支持加息半厘，與5月會議一樣有3名委員支持半厘的加幅。英鎊兌美元昨升1%至1.23。

英倫銀行預期，通脹將在未來數月維持在9%以上，並在10月升穿11%見頂。該央行強調，將對通脹更為持續的迹象「特別警惕」（particularly alert），承諾如有需要將「強而有力地」（forcefully）採取措施應對。英國食品行業分析機構IGD發表報告，警告英國今夏的食品價格或升15%，創逾20年新高，預料高通脹將持續至明年中。

瑞士意外加息半厘

瑞士央行昨出乎意料加息半厘，將基準利率上調至負0.25厘，是2007年9月以來首次加息，搶在歐洲央行之前進入加息周期。瑞士央行表示，可能需要進一步收緊政策，以遏抑升至接近14年高位的通脹。

ING外匯策略師Francesco Pesole稱，瑞士央行長期處於極端鴿派的陣營，該央行加息向市場發出了一個信息，就是各國央行將今夏視為全球經濟放緩之前，採取措施應對通脹的最後機會。

券商Evercore ISI分析師指出，在昔日的貨幣戰，央行都試圖防止本幣相對於其他貨幣升值，避免通縮並支持經濟增長；但在現時的「反向貨幣戰」，各國央行正試圖通過防止本幣兌主要貨幣貶值，以遏抑輸入性通脹。瑞士央行加息似乎取得效果，瑞郎兌歐元升逾2%，每瑞郎兌0.98歐元。

歐央行或沽德國債 收窄息差

彭博社報道，歐洲央行可能會出售部分德國國債，並購入更多歐元區外圍成員國的債務，以防德國與其他歐元區成員國的息差擴大。德國10年期國債息升至1.8厘。此外，債券「空軍」與日本央行的對決升級，日本10年期國債期貨周三創2013年以來最大跌幅。不過普遍分析預期，日本央行將在周五會議維持極度寬鬆的立場。

（綜合報道）

[國際金融]