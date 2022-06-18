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嘉湖海逸改劃1102伙 較原計劃減八成

【明報專訊】長實（1113）有份參與發展的屯門青山公路飛揚開價之際，集團早前向城規會申請，將旗下天水圍嘉湖海逸酒店重建成5000伙、平均面積約300方呎住宅單位，該申請已獲批。長實新近再度提供改劃方案，擬作整幢改裝，將酒店作為「分層住宅」及准許的商業用途，單位數目與現時酒店房間相同，即涉及1102伙，較去年獲批重建5000伙的方案大減3898伙或78%。

長實回應稱，此規劃申請可為項目提供另一個發展方案選項。

城規會文件顯示，上述地盤面積約30萬方呎，擬將現有兩幢綜合大樓全幢改裝，提供1102個住宅單位，總樓面約116.32萬方呎。申請人稱，建議新發展計劃，不會增加建築物高度或體積，不會帶來不良視覺影響，並能在短期內供應住宅，與港府增加房屋土地供應、鼓勵市民置業的政策相符。若與重建相比，新建議方案將大幅減少產生建築廢物、污染物和能源消耗。資料顯示，嘉湖海逸酒店位於天恩路、於2000年開幕，至今約22年，房間面積由380呎起。

翻查資料，長實早於2019年1月向城規會提出重建作住宅，擬建2幢53層高（包括2層地庫及1層隔火層）的綜合用途物業，樓高158.6米（主水平基準以上，與現時區內長實同系栢慧豪園樓高相同），提供約5000伙平均面積約300方呎單位，每層設54個單位，共有10部升降機，涉逾150萬方呎。位於酒店平台的置富嘉湖商場則會保留，即項目涉總樓面逾200萬方呎。

啟德商業地改住宅 3幅獲批

另政府提出5幅啟德商業地改劃為住宅，昨日在城規會審批，只得3幅商業地，分別屬第2A區兩幅用地、第4B區5號，可改劃住宅，預計提供4280伙，較原先擬議改劃5幅商業地共6000伙，減少29%。

據悉未能通過改劃的商業地，是位於跑道區的第4C區4號、第4C區5號地皮；城規會委員認為，郵輪碼頭需商業設施配合才具吸引力，故保留部分商業地配合發展。