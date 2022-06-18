必嘉坊．曦匯收2161票 超額近11倍

逸南倚南伙代理推優惠

另恒地同系鴨脷洲逸南及倚南，委託中原獨家代理共51伙，並送出置業禮遇；中原資深營業董事劉文勝表示，即日至6月底，經該行購入上述單位的首5名買家，可獲「海洋公園水上樂園全年家庭會籍」；買家若於物業入伙後經該行出租單位，可獲贈由中原測量師行提供首年的「租務管理服務」優惠，名額5個。

新盤成交方面，新地（0016）九龍太子道西Prince Central，昨售出19樓C室，屬項目「鳳凰樓層」（頂層對落一層），實用890方呎4房連套間隔，成交價3217.75萬元、實呎36,154元。

Prince Central Wetland

各售1伙吸5245萬

新地同系已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Park第1期，亦沽出別墅10的3樓及5樓B室，實用1237方呎4房連套間隔，成交價2028萬元、實呎16,395元，成交價料創項目該期新高。

薄扶林碧麗軒4伙下周招標

華懋薄扶林碧麗軒加推4伙下周二（21日）起招標，為地下及1樓02、03室，以及2樓及3樓11及12室，實用1526至1905方呎，3房複式設計，分別連平台及天台。