moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

必嘉坊．曦匯收2161票 超額近11倍

【明報專訊】九龍焦點新盤、恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯今日首輪開售182伙，恒基物業營業（一）部總經理林達民（圖）表示，截至昨日，7日累收2161票，超額近11倍。至於今日於尖沙嘴美麗華廣場開售的182伙，包括28伙開放式、128伙1房及26伙2房戶；將分為A及B組揀樓，A組買家可選購2至4伙，B組則可購1至2伙。

逸南倚南伙代理推優惠

另恒地同系鴨脷洲逸南及倚南，委託中原獨家代理共51伙，並送出置業禮遇；中原資深營業董事劉文勝表示，即日至6月底，經該行購入上述單位的首5名買家，可獲「海洋公園水上樂園全年家庭會籍」；買家若於物業入伙後經該行出租單位，可獲贈由中原測量師行提供首年的「租務管理服務」優惠，名額5個。

新盤成交方面，新地（0016）九龍太子道西Prince Central，昨售出19樓C室，屬項目「鳳凰樓層」（頂層對落一層），實用890方呎4房連套間隔，成交價3217.75萬元、實呎36,154元。

Prince Central Wetland

各售1伙吸5245萬

新地同系已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Park第1期，亦沽出別墅10的3樓及5樓B室，實用1237方呎4房連套間隔，成交價2028萬元、實呎16,395元，成交價料創項目該期新高。

薄扶林碧麗軒4伙下周招標

華懋薄扶林碧麗軒加推4伙下周二（21日）起招標，為地下及1樓02、03室，以及2樓及3樓11及12室，實用1526至1905方呎，3房複式設計，分別連平台及天台。