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灣仔皇后大道東住宅地 收21份標書

【明報專訊】向來土地新供應短缺的港島，再有住宅官地推出，位處灣仔皇后大道東的住宅地皮昨截標。地皮可建樓面雖然只有約11萬方呎，規劃不算龐大，吸引21家發展商入標，成績不俗。

據悉，入標發展商大多是獨資，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、華懋、嘉華（0173）、中信泰富、旭日國際、漢國（0160）等，另鷹君（0041）、中海外（0688）亦有入標，百利保（0617）則伙富豪酒店（0078）入標。

可建11.6萬呎 最高估值近21億

旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，是次獨資入標，因灣仔發展成熟，將來租賃潛力優厚，出價已考慮限呎條款，集團對本港樓市非常有信心，會積極物色具潛力的地皮，今後將「大小通吃」，即無論地皮大小，只要有發展潛力亦考慮投資。上述灣仔皇后大道東住宅官地，原為呂祺教育服務中心，地皮面積約1.32萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約11.62萬方呎，是灣仔區繼2014年推出捷船街地皮招標後，區內8年來最新推出的住宅官地。

西區醫院道住宅地下周五招標

綜合市場估計，地皮估值約16.3億至20.9億元，預計每方呎樓面地價約1.4萬至1.8萬元。至於地皮鄰近的主要屋苑包括囍匯、尚翹峰，中原地產高級資深區域營業董事鄭莉莉表示，上述兩個屋苑目前平均實呎均超過2.5萬元。

另地政總署宣布推出港島西區醫院道的內地段第8872號用地招標，指定作私人住宅用途，地盤面積5372方呎，最高可建樓面約4.3萬方呎；地皮將在6月24日開始招標，7月22日截標。綜合市場估計，地皮估值約5.6億至9.5億元，預計每方呎樓面地價約1.3萬至2.2萬元。