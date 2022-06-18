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央行堅持負利率 日圓閃升後急跌 黑田：加息或損經濟 必要時進一步寬鬆

標籤：經濟

【明報專訊】環球主要央行加息對抗通脹，只有日本央行維持寬鬆，令日圓兌美元今年急貶17%。日本央行行長黑田東彥周初曾表示，日圓貶值過快不利經濟，不過日本央行在昨日的貨幣政策會議公布，維持自2016年以來短期利率負0.1厘的目標，並稱必要時將毫不猶豫進一步寬鬆。日圓昨日再度急跌，接近在周三（15日）時創下的23年新低。黑田東彥昨日表示，現在收緊貨幣政策，將對正從新冠疫情中恢復的日本經濟帶來下行壓力，因此不會更改量寬政策。

明報記者 歐陽偉昉

日前同樣實行負利率的瑞士央行意外加息，加上日本有財務省與金融廳官員早前曾提到對日圓急貶的憂慮，市場一度預期日央行會「轉軚」，因此昨日議息結果公布前，日圓一度短時間內反彈至132水平，但議息後再跌，截至晚上10時，美元兌日圓報135.18（見圖），日圓跌2.2%，每百日圓兌港元跌至5.806。

俄烏戰爭加劇環球通脹，日本央行在議息聲明亦將大宗商品價格，列入經濟前景風險。黑田東彥在議息後記者會表示，日圓早前急跌，增加企業制訂事業計劃的難度，對經濟有不利影響，央行相當注視通脹對經濟的影響。不過，日本需要通過工資增長，以帶來更穩定的通脹，因此經濟依然需要央行支持。

大和：央行不希望日圓貶至140

大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示，日本央行聲明加入關注外匯市場措詞，認為他們會更為謹慎，不會希望日圓貶至140，但除非日本政府立場調整，否則央行較難獨自大幅調整貨幣政策。

今年首季日本Omicron新症個案急增，多個府縣收緊防疫措施，影響個人消費和企業投資，第一季經濟GDP修正後按年倒退0.5%。受大宗商品入口價格急升影響，日本4月按年通脹2.5%，為13年來首次超過2%的央行通脹目標，但仍低於歐美水平。

10年國債息急跌14%

另外，日本央行將繼續通過買債將10年期國債息維持低於0.25厘的目標區間，10年債息聞訊急跌13.81%至0.23厘。環球央行加息但日本維持量寬，令日本10年國債債息在3月已升至0.25厘水平，吸引外資交易員狙擊日本國債，10年期國債期貨在周三曾見9年來最大單日跌幅，兩度觸發東京交易所熔斷機制，迫使日本銀行宣布在及後兩日擴大買債。市場擔心一旦日本央行棄守債息，國債或被大量拋售，可能會出現國債違約，引發大型金融危機。