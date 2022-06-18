港交所：沒與俄交易所合作

俄經紀可買12港股

惹制裁憂慮

受消息刺激，港交所一度漲近3%，報358.8元，全日收報356元，升2.06%。聖彼得堡交易所表示，證券會以港元買賣及結算，兌換服務由券商提供。交易所將為券商提供現成的交易所基礎設施試行營運，隨着他們在技術上做好準備，預計領先的俄羅斯券商會在一個半月內為客戶提供服務。

首批獲准買賣的12隻港股包括阿里巴巴（9988） 、騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）、京東 （9618）、舜宇光學 （2382）、碧桂園（2007）、金沙中國（1928） 、中生製藥（1177）、長和（0001） 、長實集團（1113）、萬洲 （0288）。聖彼得堡交易所稱，計劃在未來逐步擴大名單，今年底增至200隻，2023年將達1000隻。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康表示，目前聖彼得堡交易所仍可買賣倫交所及美國上市公司的證券，早前交易所凍結了14%的美股交易來「反制」美國，估計是次舉動旨在彌補該些股份，擴大交易所的流通性，並擺出政治姿態以拉攏中國。

黃續稱，有份「搭路」的可以是現有與該交易所合作的券商，不一定牽涉到本地券商，又指若資金來源是被列入制裁名單的客戶，或存在一定合規風險。