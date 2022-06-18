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螞蟻金控傳獲受理 其後報道否認

標籤：經濟

【明報專訊】阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團的發展再吹暖風，路透社昨引述3名消息人士報道，人民銀行本月已接受螞蟻申請成立金融控股公司，亦已基本完成對其信用評估合資企業牌照的審批工作。此舉被視為螞蟻歷時一年的整頓工作最關鍵的一步，同時意味螞蟻距離重啟IPO上市又近一步。

阿里美股高開後升幅大收窄

昨晚第一財經引述央行人士稱，目前央行沒有受理螞蟻集團設立金融控股公司申請。阿里美股（美：BABA）昨晚開高一成後，升幅收窄至僅2%，較港股跌逾2%。

受累於近月疫情及封控措施影響，內地經濟已持續放緩，故市場紛紛希望監管機構放寬對科企的監管。隨掀起去年下半年一場監管的滴滴出行（美：DIDI）從美國退市，並鋪路回港香港，加上螞蟻IPO計劃屢傳「放生」消息，市場相信中央正「兌現承諾」，以支持行業。

不過投行瑞銀日前認為，螞蟻的上市時間表取決於公司能否取得更多金融、金融科技法規的相關許可證的批准，目前公司仍在重組中，重啟IPO或為時過早。大和相信，螞蟻上市計劃由2020年擱置至今，集團整改已臨近尾聲。

彭博日前曾引述消息稱，中證監已籌組一個團隊去評估螞蟻IPO計劃。一旦人行向螞蟻發出金融控股公司牌照，意味集團將會面對類似銀行業的監管。