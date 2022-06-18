moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

京東擬進軍外賣業務 「有配送能力」

標籤：經濟

【明報專訊】主打零售和物流的京東（9618），系內京東零售首席執行官辛利軍昨接受彭博電視訪問時稱，集團擬研進軍內地餐飲外賣業務，意味有機會硬撼美團（3690）和阿里巴巴（9988）旗下餓了麼。辛利軍沒有詳細透露計劃，僅表示「什麼時候開始做，就看我們的能力，什麼時候可以組建人才隊伍」，但強調有份投資的配送平台達達（美：DADA）具有同城配送方面能力。

指疫後市民並非「報復消費」

受到疫情及防控措施衝擊，內地近月零售表現疲弱。辛利軍表示，雖然上海於數星期開始解封，該區的消費陸續出現復蘇，但認為只屬於市民「囤貨」以備不時之需，形容為「補償消費」並非「報復消費」。

他認為，內地今年疫情確實影響當地經濟和人民收入，跟2020年不同，故相信需要更長的時間，零售市場才能恢復。

談及近年中央對科企的監管，辛利軍形容中國對監管更為敏感，但認為人們只看到了去年的監管收緊，卻沒有看到以前的互聯網行業環境有多寬鬆。他相信，通過過去兩年採取的措施，業界能夠看到行業的紅線和限制。

另辛利軍在接受CNBC訪問時指，中央對內地科企的監管沒有放鬆，反而變得更合理及穩定。他又認為，每個國家亦有類似的監管情况，逐步完善創新行業領域的監管機制。至於近日的促銷活動「618銷售日」，辛利軍相信疫情對活動和銷情有一定影響，但相信下半年經濟前景會好轉。

昨股價升6% 冠藍籌

京東業務有新發展方向，不過有內媒報道，京東零售旗下的京喜事業群將於本月內拆散，而京喜事業群下社交電商京喜App、便利店業務京喜通（原京東新通路）、社區團購京喜拼拼將併入京東零售。

京東昨天股價做好，收升6.09%至261.2元，是升幅最大的藍籌。受隔晚美股影響，恒指昨早低開128點，全日轉跌為升，收市升229點或1.1%，報21,075點。國指升108點或1.49%，報7367點。科指收報4653點，升2.33%。