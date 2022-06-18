京東擬進軍外賣業務 「有配送能力」

指疫後市民並非「報復消費」

受到疫情及防控措施衝擊，內地近月零售表現疲弱。辛利軍表示，雖然上海於數星期開始解封，該區的消費陸續出現復蘇，但認為只屬於市民「囤貨」以備不時之需，形容為「補償消費」並非「報復消費」。

他認為，內地今年疫情確實影響當地經濟和人民收入，跟2020年不同，故相信需要更長的時間，零售市場才能恢復。

談及近年中央對科企的監管，辛利軍形容中國對監管更為敏感，但認為人們只看到了去年的監管收緊，卻沒有看到以前的互聯網行業環境有多寬鬆。他相信，通過過去兩年採取的措施，業界能夠看到行業的紅線和限制。

另辛利軍在接受CNBC訪問時指，中央對內地科企的監管沒有放鬆，反而變得更合理及穩定。他又認為，每個國家亦有類似的監管情况，逐步完善創新行業領域的監管機制。至於近日的促銷活動「618銷售日」，辛利軍相信疫情對活動和銷情有一定影響，但相信下半年經濟前景會好轉。

昨股價升6% 冠藍籌

京東業務有新發展方向，不過有內媒報道，京東零售旗下的京喜事業群將於本月內拆散，而京喜事業群下社交電商京喜App、便利店業務京喜通（原京東新通路）、社區團購京喜拼拼將併入京東零售。

京東昨天股價做好，收升6.09%至261.2元，是升幅最大的藍籌。受隔晚美股影響，恒指昨早低開128點，全日轉跌為升，收市升229點或1.1%，報21,075點。國指升108點或1.49%，報7367點。科指收報4653點，升2.33%。