佳源國際終止出售佳源服務 內媒暗示或另擇買家 1年內3宗物管股交易觸礁

明報記者 方楚茵

事實上，近一年來物管股出現多宗交易觸礁個案（見表），多隻已上市物管股或部分曾謀求港股上市的物管股均被變賣但最終不成功，當中包括中國恒大（3333）終止向合生創展（0754）出售恒大物業（6666）的50.1%權益。

昨與金科服務公布終止交易

佳源服務觸礁案源於今年5月18日，佳源系的佳源國際及佳源服務股價突然暴跌四成及七成，並再次爆出控股股東沈天晴遭數次斬倉的消息。其後佳源國際花了4日公布，擬向金科服務出售佳源服務的73.56%權益，更表明雙方有意於2022年6月23日或之前敲定潛在交易之詳情及條款。

正當市場坐等交易落實之際，佳源國際及金科服務昨突雙雙公布終止交易，惟未有交代原因。

金科服務股價收升3%

市場眾說紛紜，有內地傳媒體引述知情人士指出，自邀約期結束後，有多家行業頭部企業與佳源服務持續接觸中，其中不乏知名國企。消息似暗指佳源國際欲另擇買家。亦有指金科服務母企、內地上市的金科地產（深： 000656）在內房爆煲潮中亦自身難保，曾傳出與投資者洽商債務延期還款，並須引入重慶國企解困等，令截至去年底仍擁近49億元人民幣現金的金科服務亦未被看好。

在雙方取消交易後，3隻涉事股份股價亦榮辱互見，金科服務昨曾高見19.38元或升5.6%，收市仍升3.05%，報18.92元；佳源國際更曾高見0.38元或升16.9%，收市升幅縮至3.08%，報0.335元；而佳源服務則曾跌兩成，見0.68元，收市跌4.71%，報0.81元。

金茂服務4.5億人幣投得首置服務

國企物管公司亦有整合，金茂服務公布，透過北交所公開掛牌以4.5億元人民幣投得首創置業旗下的首置服務，相當於14.52倍市盈率。