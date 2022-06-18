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字節跳動傳關遊戲開發工作室

標籤：經濟

【明報專訊】內地科企屢傳裁員消息，外電彭博昨引述消息報道，抖音（TikTok）母企字節跳動今周關閉位於上海、負責遊戲開發的「101工作室」，涉及300多名員工。其中有一半以上離職，餘下員工內部調動。據報，部分工作室員工將調動至字節跳動旗下遊戲業務「朝夕光年」的出版部門，負責現有遊戲作品。公司沒有回應報道。

昨稍後時間，內媒《界面新聞》再引述消息補充，字節跳動1個月前起調整「101工作室」，而被裁員工將得到「N+1」的補償（即按員工工作年資，加上1個月薪金）。

傳裁員逾150人 獲「N+1」補償

報道指朝夕光年近期頻繁調整，除101工作室以外，公司也有多個項目擬裁撤或者整合。另有朝夕光年合作的公司表示，今年下半年預期合作遊戲僅一款，形容「其產品線應該遇到了問題」。

事實上，字節跳動上月才剛傳出遊戲發行業務擬裁員80%，當時朝夕光年相關負責人回應該訊息不實，公司表示部分業務確實有調整，但無大規模裁員。

今次涉及裁員的101工作室，前身是三七互娛旗下公司「上海墨鶤」，3年前獲字節跳動收購並組建為101遊戲工作室。

餘下員工調至遊戲出版部門

當時市場一度認為，字節跳動藉成立101工作室，以試圖仿效騰訊（0700）進軍手遊業務。不過內地去年停批新遊戲版號逾7個月，對眾多遊戲公司帶來影響。