零售受壓加火災 德永佳全年少賺三成

撇除火災損失 溢利3.61億

公司又指出，按照其對保單作初步審閱，相信該等保單能夠為火災事故造成的損失提供足夠保額，現時仍在與保險公司緊密溝通，以確定保險公司應付的賠償金額。若撇除火災導致損失的因素，溢利為3.61億元，按年減少14.03%。

期內，德永佳整體業務毛利率為29%，按年減少兩個百分點。當中紡織及整染業務受到高通脹導致能源和原材料價格高企影響，其繼續專注於成本控制以提升經營利潤，毛利率下跌2.5百分點至21.3%，分部盈利為5.64億元，按年微減0.5%。

零售同店銷售按年跌4.8%

以班尼路（Baleno）品牌主導的零售業務方面，受到下半年度內地個別省市開展嚴厲措施防疫所影響，在港的零售業務亦受疫情及旅客數目偏低影響，即使毛利率按年增加1.2個百分點至45.1%，但是該部門分部虧損按年增加45.03%，達到2.89億元。期內，同店銷售按年跌4.8%。

集團年內的資本性支出達3億元，紡織及整染業務佔當中2.51億元，零售業務佔4900萬元。