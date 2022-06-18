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台積電熊本半導體廠 獲日政府補貼277億

標籤：經濟

【明報專訊】《日經亞洲》報道，日本經濟產業省決定向由台積電（美：TSM）、索尼集團（Sony）和電裝（DENSO）共同在熊本縣建設的半導體工廠提供最多4760億日圓（約276.5億港元）補貼，這將成為旨在強化半導體產業而設立的6170億日圓基金進行資助的第一個項目。

台積電擬2025年量產2納米製程

此外，據台媒報道，台積電在北美技術論壇中宣布，首度推出採用納米片電晶體架構的2納米製程，預計2025年開始量產，將成為全球首家提供2納米製程代工服務的晶圓廠。

日本經濟產業相萩生田光一在內閣會議後的記者會上表示，新工廠的總投資額約為86億美元，日本政府將支援近一半資金。新工廠力爭在2024年12月啟動供貨，計劃屆時每月生產5.5萬枚電路線寬為10至20納米的半導體。日本政府為支援國內半導體工廠的建設而設立了基金，具體的資助金額將在釐清企業申請詳情之後確定。

經濟產業相：支援近半建廠資金

另外，台積電亦公布2納米製程的更多細節，表示在相同功耗下，2納米的速度增快10%至15%；在相同速度下，功耗降低25%至30%。除行動運算的基本版本，2納米技術平台也涵蓋高效能版本及完備的小芯片整合解決方案。另外，台積電的3納米製程技術將於今年下半年量產，將搭配創新的FINLEX架構，提供晶片設計人員多樣化的標準元件選擇。

昨日台積電台股走弱，收報501元新台幣，跌1.38%。