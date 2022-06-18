moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美研限汽油出口紓通脹 總統或可施緊急禁令 紐油挫6%

【明報專訊】美國汽油價格屢創新高之際，彭博引述拜登政府高層消息稱，白宮正考慮限制汽油及柴油出口，以遏抑美國燃油價格上升。匿名知情人士稱，隨着美國每加侖汽油平均價格突破5美元，拜登政府對限制燃油出口的討論有所升溫，但研判中的出口限制，並非全面禁止石油產品出口，目前尚未清楚討論進展，不過消息指任何新的出口管制並非迫在眉睫。

昨公布的美國5月製造業產出出乎意料按月跌0.1%，預期為增長0.3%，是4個月來首次下滑。市場關注環球央行收緊貨幣政策對原油需求的影響，紐約期油至今早零時大跌6%。

鮑威爾：致力令通脹返2%

美國聯儲局主席鮑威爾昨表示，聯儲局致力令通脹率恢復至2%的目標，並指物價穩定的承諾提振市場對美元的信心。道指及標普500指數早段好淡爭持，納指回升。

根據美國能源信息署（EIA）的數據，美國今年迄今每天出口的汽油平均達到75.5萬桶，去年同期為每天68.1萬桶。白宮正考慮一系列遏抑汽油價格的選項，例如白宮國家經濟委員會正研究限制出口的法律途徑，包括援引2015年釋放原油出口的法律。方法之一可能是限制煉油商在產量增加後提升出口，這意味出口量可能限制在目前水平，以免能源價格高企為民主黨的中期選舉表現構成政治風險。

白宮發言人：可藉國防法壓油價

石油業研究機構ClearView Energy Partners的研究報告指出，美國總統沒有明確權力去禁止石油產品出口，但美國總統可利用強大的緊急權力實施禁令。白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）亦表示，拜登政府可能會根據《國防生產法》，利用戰時緊急權力來降低汽油價格。

倘美國限制燃料產品出口，可能導致美國與盟友產生衝突。拜登政府此前一再強調，美國承諾確保歐盟在烏克蘭戰爭期間有足夠的能源供應。任何對歐洲的燃油出口限制，都可能令歐洲的能源短缺加劇。

俄羅斯天然氣巨頭俄氣（Gazprom）近日削減了北溪（Nord Stream）天然氣管道對德國、意大利、法國和奧地利客戶的供應，刺激歐洲市場的天然氣價格上漲。

俄氣表示，由於德國西門子（德：SIE）製造的北溪管道渦輪機，被德方運往加拿大維修，但受制裁令影響，渦輪機滯留加拿大。加拿大政府表示，正與德國就西門子製造的設備在加拿大維護進行積極討論。德國政府呼籲企業及民眾節約能源。

澳煤礦水浸礙能源供應

煤炭出口國澳洲近日也陷入供電危機。該國主要依靠化石燃料發電，但此前煤礦水浸而減產，加上煤電站維修等，影響了東澳的能源供應。澳洲新南威爾士省政府昨引用緊急權力，限制煤炭出口，要求澳洲礦商將原本運往海外的煤炭，轉交當地發電廠。

（綜合報道）

[國際金融]