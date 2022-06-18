美研限汽油出口紓通脹 總統或可施緊急禁令 紐油挫6%

昨公布的美國5月製造業產出出乎意料按月跌0.1%，預期為增長0.3%，是4個月來首次下滑。市場關注環球央行收緊貨幣政策對原油需求的影響，紐約期油至今早零時大跌6%。

鮑威爾：致力令通脹返2%

美國聯儲局主席鮑威爾昨表示，聯儲局致力令通脹率恢復至2%的目標，並指物價穩定的承諾提振市場對美元的信心。道指及標普500指數早段好淡爭持，納指回升。

根據美國能源信息署（EIA）的數據，美國今年迄今每天出口的汽油平均達到75.5萬桶，去年同期為每天68.1萬桶。白宮正考慮一系列遏抑汽油價格的選項，例如白宮國家經濟委員會正研究限制出口的法律途徑，包括援引2015年釋放原油出口的法律。方法之一可能是限制煉油商在產量增加後提升出口，這意味出口量可能限制在目前水平，以免能源價格高企為民主黨的中期選舉表現構成政治風險。

白宮發言人：可藉國防法壓油價

石油業研究機構ClearView Energy Partners的研究報告指出，美國總統沒有明確權力去禁止石油產品出口，但美國總統可利用強大的緊急權力實施禁令。白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）亦表示，拜登政府可能會根據《國防生產法》，利用戰時緊急權力來降低汽油價格。

倘美國限制燃料產品出口，可能導致美國與盟友產生衝突。拜登政府此前一再強調，美國承諾確保歐盟在烏克蘭戰爭期間有足夠的能源供應。任何對歐洲的燃油出口限制，都可能令歐洲的能源短缺加劇。

俄羅斯天然氣巨頭俄氣（Gazprom）近日削減了北溪（Nord Stream）天然氣管道對德國、意大利、法國和奧地利客戶的供應，刺激歐洲市場的天然氣價格上漲。

俄氣表示，由於德國西門子（德：SIE）製造的北溪管道渦輪機，被德方運往加拿大維修，但受制裁令影響，渦輪機滯留加拿大。加拿大政府表示，正與德國就西門子製造的設備在加拿大維護進行積極討論。德國政府呼籲企業及民眾節約能源。

澳煤礦水浸礙能源供應

煤炭出口國澳洲近日也陷入供電危機。該國主要依靠化石燃料發電，但此前煤礦水浸而減產，加上煤電站維修等，影響了東澳的能源供應。澳洲新南威爾士省政府昨引用緊急權力，限制煤炭出口，要求澳洲礦商將原本運往海外的煤炭，轉交當地發電廠。

（綜合報道）

[國際金融]