moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

馬斯克晤Twitter員工 稱不排除裁員

【明報專訊】全球首富馬斯克透過視像會議參與Twitter（美：TWTR）全體員工會議，是其與Twitter達成收購協議後，首次與員工直接交流。他未談論會否完成收購Twitter，但表達了對Twitter的發展願景，為Twitter設定了可貨幣化每日活躍用戶（mDAU）由目前2.29億增至10億的發展目標，但他不排除裁員的可能。

馬斯克本月曾發律師信，指摘Twitter阻撓他獲取虛假帳戶數據，嚴重違反交易協議下的義務，威脅可能終止收購協議。

指收入不理想 訂用戶目標

根據參與會議的員工表示，馬斯克向員工稱，目前Twitter的成本超過收入，這樣的情况不妙（not a great situation），但任何有重大貢獻的人都毋須擔心被裁。一名Twitter員工發帖稱，會議後仍不確定是否需準備執包袱。與部分科技企業一樣，Twitter最近也採取措施控制成本，包括凍結招聘，撤回一些職位取錄通知。該公司還表示，取消了原定明年1月全體員工前往迪士尼樂園的行程。

擬收用戶驗證費 增娛樂元素

與會者稱，馬斯克表示考慮向用戶收取驗證帳戶的費用。至於機器人帳戶，據報馬斯克打算使用開源代碼，控制垃圾郵件和機器人帳戶。馬斯克又稱，希望Twitter具娛樂元素，像TikTok一樣，他也欣賞微信的廣泛用途，可用於電子商務。與會者稱，馬斯克表示會再開會回答問題。

此外， 狗狗幣投資者約翰遜（Keith Johnson）入稟曼哈頓聯邦法院，指控馬斯克明知狗狗幣沒有價值，卻利用世界首富的地位，透過龐氏騙局操控狗狗幣價格圖利，向馬斯克索償2580億美元（約2萬億港元）。狗狗幣價格昨天約值5.6美仙，去年5月曾升至74美仙的高位。

（綜合報道）

[國際金融]