油組傳同意增產 國際油價油股急挫

紐約期油上周五跌穿110美元

拜登近期要求石油公司增產，更擬出訪沙特阿拉伯施壓，有傳油組同意增產，加上外媒指俄羅斯或繞過西方增石油出口，促使油價上周五大跌。布蘭特期油跌5.6%，收報每桶113.1美元，紐約WTI（西得州中質原油）期油挫6.8%，收報每桶109.6美元。

石油股中，康菲跌勢最急，單日挫逾8%，全周瀉近兩成；雪佛龍、埃克森美孚（美：XOM）、BP跌約6%，全周均大挫逾14%。蜆殼、西班牙國家石油公司跌幅較小，上周五亦分別跌5.2%與4.3%（見表1）。

彭博：拜登擬加富人稅 多招控通脹

雖然油價暫時走低，但彭博引述消息稱，拜登醞釀向富人加稅、限制胰島素價錢、聯邦政府增加投資清潔能源及化石燃料，並進一步削減赤字，盡出防控通脹板斧（見表2）。隨着美國加息，美元逐漸回流至美國，美匯指數曾升穿105水平，上周五收升1%至104.65。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，日前油價下跌，主因是市場炒油組（OPEC）增產消息，但須留意增產份額是否旨在填補制裁俄羅斯後的空缺，否則實質並無增產，料對油價及商品貨幣如加元等長遠影響不大。

分析：增產料對油價長遠影響不大

美股上周五為四巫日，道指數度衝破30,000點後失守，最多曾見30,167點，升0.8%，收跌38點或0.1%，報29,888點。標指微升0.2%至3,674點。納指一枝獨秀，漲1.4%，收報10,798點。亞馬遜（美：AMZN）、特斯拉（美：TSLA）較受市場追捧，升幅逾1%至2%。

不過，美國30年定息按揭升至5.91%高位，市場憂慮或影響買家承受能力，當地多間發展商股價受壓，LGI Home（美：LGIH）挫3.1%，KB Home（美：KBH）跌近2%，D R Horton（美：DHI）跌逾1%。