moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

金管局昨凌晨再接逾128億港元

標籤：經濟

【明報專訊】港匯美國時間上周五再度觸及7.85弱方兌換保證，金管局昨日凌晨時分經場內大手買入約128.19億港元，沽出美元，為本周第五次接錢，亦是自5月以來第十次，累計接錢696億港元，銀行體系結餘本周二將降至2678億港元。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指因港、美息差擴大，市場套息使港元持續流出，料港匯續走弱，估計到7月、8月時港元兌每美元仍貼近7.85水平，直至港、美息口看齊，港匯才轉強。

小鵬蔚來較港收市升2%

上周五美股三大指數個別發展，惟中概股阿里（美：BABA）、百度（美：BIDU）、京東（美：JD）等全面反彈，但相較起其港股上周五收市價仍有跌幅。唯獨電動車股仍然強勢，小鵬汽車（美：XPEV）（9868）與蔚來汽車（美：NIO）（9866）的ADR折合較港周五收市價仍升2.7%及2.3%。富途控股（FUTU）亦升逾半成。日前路透社引述消息報道，人民銀行已接納螞蟻金服申請成立一家金融控股公司，其後有傳媒引述人行人士否認，阿里巴巴（9988）ADR折合港股較港收市跌4%。

分析：美股未穩對港股影響不大

第一上海首席策略師葉尚志認為，近期美股未穩，對港股影響不大，因港股抗跌力不俗，認為港股表現目前較受A股影響，對後市較樂觀。港股ADR（美國上市預託證券）表現折算為港股，相當於恒生指數插122點至20,953點。