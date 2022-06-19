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民意調查顯示公眾不滿央行政策

【明報專訊】近期一些民意調查顯示，公眾對央行的政策信心動搖。民調機構蓋洛普（Gallup）5月發布的美國調查數據顯示，只有43%的受訪者對聯儲局主席鮑威爾會為美國經濟做正確事情抱有「很大」或「相當程度」的信心。雖然公眾對鮑威爾的支持度尚未在歷任聯儲局主席中墊底，卻遠低於格林斯潘（Alan Greenspan）在2000年代初取得的74%。

英倫銀行的一項季度調查亦顯示，英國人對英倫銀行在控制物價方面的表現，不滿意多於滿意，是歷來首次。

六成受訪者指日央行長不適任

在日本通脹率持續上升之際，日本央行行長黑田東彥堅持超級寬鬆政策，並表示消費者對物價上漲的容忍度提高，反映日本正在擺脫幾十年來的通縮心態。

這番言論在日本引起爭議，並導致其支持率大幅下滑。日本共同社上周發布的一項調查顯示，59%受訪者認為黑田東彥不適合擔任央行行長。

為「金融大鱷」索羅斯（George Soros）擔任軍師的德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）本月警告，由於央行此前的政策完全不合適，投資者無可避免會面臨損失，「若你預測經濟可以軟着陸，那就是跟過去數十年的歷史背道而馳」。

美國加快加息之際，上周公布的美國5月零售銷售額及5月新屋動工等多項關鍵數據均遜於預期。沃頓商學院金融學教授西格爾（Jeremy Siegel）警告，經濟處於衰退之中，這是溫和的衰退（mild recession）。

他預期今年上半年GDP將出現負增長。亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow經濟模型上周預測，美國第二季的實際GDP增長率（按季折合成年率）可能為0%，低於此前預測的0.9%增幅，反映美國正逐步接近經濟衰退的邊緣。

[企業地球村]