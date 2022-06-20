常常也有朋友問我，提升數碼營銷知識要看那一本書？或是上甚麼課程比較好。如果說要找一本書學最新的數碼營銷，我就會建議不如看網站吧！書本出版如何快，也追不上網站的資訊，就算我有教坊間的營銷課程，只覺得傳統書本及傳統課程普遍用來打根基可以，看外國網站甚至乎追Twitter是站在最前的Marketers要做的事。在可以策劃的空間下，我都愛在課程加插一些最新資訊，希望符合教學要求外，有更貼近市場的實踐。求學不能指只求分數。

管理層「不夠數碼」？

或許有一點媒體背景，我覺得自己一向都夠八卦，算是學習的一個優勢，因為不清楚不明白的事情總想查過究竟，或是找出方法。這幾年來我一直以為，有經驗的Marketers和管理層害怕轉變害怕學習，前線的或是新一代普遍求變和更熟習數碼Digital Native。或許我的這個想法，真的錯誤了。

在參與者中看學習心態

在最近的一個培訓當中，慣常地在理論外，我引用了一些案例，也加插了一些最新的數碼營銷技術。在有近100人的參與者，又有社交距離的限制下，大家的互動和參與也很不錯。HR看到課程檢討評分非常高興，本來超標完成的我，卻從幾個情景，看到不同的學習態度和心態。

案例不是即食快餐

很多學習者都愛聽案例，無可否認案例都是一些動聽的「故事」。而往往論述背後的策略或是理論教學，都被忽略。我想覺得理論與實踐需要並存。很多學習者甚至乎希望理論和案例，都能直接應用。首先成功的案例就算如何成功，都是「事後回顧」。沒有一條營銷方程式或一個案例可以copy and paste就用得上。學習者的心態，追求學以致用是可以理解的，但也應該思考和拆解背後策略，而不是期望即食快餐直接送到嘴邊。

昔日的「數碼世代」已經「太有經驗」？

在一次培訓中，有前線執行的同事在我引用一些案例說明Dos and Don’ts，心有戚戚然，因為說中了痛點。反而資深的管理層在某些不明白的執行策略上，卻主動發問。這兩位分別代表執行和管理的同事反應，對我印象深刻。也顛倒了我對管理和執行同事的一貫看法。管理和較資深的同事可能自知以往的經驗在數碼世代，需要「再學習」所以保持著虛心學習的心態。反而有數碼經驗的執行同事，卻以為「有經驗」而關了耳朵。這些人事心態上的轉變，在數碼營銷走紅多年後，更值得大家深思。其實不只數碼營銷，每一行業隨着時間和環境改變，都在改變。不抱持開放心態學習，擺一副「老海鮮」姿態，很快會被淘汰。