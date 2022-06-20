疫下零售生態劇變 加速網購電子支付普及

謝邱安儀表示，雖然即使未有疫情，零售商發展網購趨勢仍屬無可避免；但是因應疫情爆發，意外加快零售市場生態迎來急劇轉變，消費者開始習慣在網上購物，亦令零售商增加對發展網購的關注。她續稱，政府用電子支付方式派發消費券，同為推動網購的其中一項誘因，並直言「如果唔係推出電子消費券，商戶電子交易平台都唔知幾時先搞得成」；而疫情正好為業界帶來新機遇及發展方向。

未來需以實體店網店宣傳渠道三方整合

不過，謝邱安儀指出，香港面積「寸金尺土」，因此實體店未來仍有一定存在價值；而除了電商發展，疫情亦帶起KOL（關鍵意見領袖）直播、社交媒體等新式推廣手法。因此，她認為零售商未來需以實體店、網店、宣傳渠道等三方面整合、達至全渠道銷售為首要目標。

提及海南新興奢侈品市場或削弱未來國際奢侈品重返本地市場吸引力，謝邱安儀認為，香港亦視此為契機帶旺本地商業活動，並透過滬港合作以達至雙贏局面。她又稱，香港擁有自由貿易、資金流通、入口關稅等多方面優勢，加上國際城市的地位，相信日後重新對外開放，國際品牌終將重臨。

（回歸25年）