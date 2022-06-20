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陳茂波：港出口增長受壓 外圍加息港終須跟加

【明報專訊】美國加息步伐加快，本港財金官員預告本港息口環境亦會急速轉變。財政司長陳茂波昨日於網誌表示，雖然本港市場資金仍然充裕，但在聯匯制度下，聯儲局加息幅度加大、步伐加快，加上已經開始縮表，港息終會跟隨向上。金管局總裁余偉文在另一場合亦更表示，本港息口較美國滯後的時間相信會較以往短很多，意味港息向上速度或會加快。

陳茂波表示，外圍通脹熾熱加上央行加大收緊貨幣政策的力度和速度，將令環球經濟增長更加疲弱，或會進一步削弱香港的出口增長動力。各地息率上升也可能會觸發資金流向急速轉變，金融市場和資產價格將更為波動，一些基本面較弱的經濟體會受到較大影響。

他表示，雖然本港市場資金仍然充裕，但在聯匯制度下，聯儲局加息幅度加大、步伐加快，加上已經開始縮表，港息終會跟隨向上。

另外，陳茂波指出，近日本港公布的本地經濟數據稍有改善，當中3至5月份的失業率稍降0.3個百分點，回落至5.1%，反映期內後期第五波疫情受控時的情况，以及發放消費券對經濟帶來的支持作用。不過，他表示，近日確診數字又再回升，情况需要關注。

余偉文：港息向上速度或會加快

此外，金管局總裁余偉文則在電台節目表示，美國聯儲局在最近三次議息會議已累計加息1.5厘，令港美息差拉闊，市場因此有套息交易，造成本港資金流出。他指出，現時銀行體系結餘逾2600億元仍屬高水平，但預期金管局未來將承接更多沽盤，下降速度亦可能加快。

他又表示，港息上升雖然會滯後，但長遠必然上升，而今次港息滯後的時間，相比以往會短很多，呼籲公眾投資和借貸時，要留意利息風險。