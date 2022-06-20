虛擬貨幣瀉不停 OSL料增業界風險意識

BC科技首席財務官胡振邦表示，過去每逢虛擬資產市場波動，經紀服務及成交量都會上升。刁家駿則提到，每次虛擬資產市場經歷動盪時，機構投資者對合規、風險管理的意識會變得更強，並且會更謹慎選擇供應商，亦會更重視交易對手情况，以及注重信貸風險。作為服務供應商，他指保護客戶資產最為重要，證監會非常注重業界的系統穩定性。

稱券商看到虛幣有長線投資需求

他提到，近期OSL獲盈透證券選用為虛擬資產交易平台，反映券商是看到虛幣有長線投資需求，非單純短線圖利。刁家駿又表示，據他所見，無論在英國或新加坡，過去3年申請牌照的供應商逐漸減少，反映市場正在整合。他說，OSL目前仍在新加坡申請經營牌照，公司會繼續與新加坡監管機構保持密切溝通。

胡振邦稱，他們現時亦有從事SaaS（軟件即服務）業務，向金融業界提供服務以更快地接入虛擬資產市場，目前獲星展、渣打銀行等洽商使用，亦有與其他互聯網券商接洽，因此估計OSL的SaaS服務會錄快速增長，將來可向客戶進一步提供升級、網絡安全及新增服務，爭取更多收入。

當局提供入場指引 「比外國更前衛」

隨着OSL獲更多機構投資者採用，刁家駿稱，OSL平台在去年度錄得3000億元成交額，按年增長76%。他形容證監會及金管局此前再向業界提供虛擬資產管理的入場指引，做法「比外國更前衛」，並說目前有不少金融機構部署在港申請牌照加入虛擬資產市場，冀透過增加產品選擇吸客。

他提到，現時在全球受規管而可提供託管服務的供應商選擇不多，OSL更是本港僅有兩家獲發牌供應商之一，稱收到不同金融機構接洽。