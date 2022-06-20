周末沽壓重 比特幣一度下試1.8萬美元

Elon Musk撐狗狗幣 昨早段升逾7%

虛擬貨幣周末遭到嚴重沽壓，昨凌晨比特幣曾跌破18,000萬美元，至約17,646.1美元水平，午後亦再試18,000美元位，暫報18,452美元。以太幣（ETH）亦在凌晨失守千元關，低見889.96美元，暫報965.96美元。兩隻主要虛幣至昨晚早段略見回升。

近期接連有市場參與者傳出財困，數碼資產信託公司Paxos首席執行官兼聯合創始人Charles Cascarilla接受CNBC訪問時稱，由於投資虛擬貨幣的對冲基金存在不透明的槓桿操作，目前財務較不穩定，同時投資者難以判斷這些風險潛藏在什麼地方。他表示，這種情况或減慢虛幣市場的普及，因為部分早期投資者及新手或會因而離場。至於多次獲特斯拉（Tesla）及SpaceX創辦人Elon Musk力撐的狗狗幣（DOGE），Elon Musk昨日再發功，在其twitter上再表示「I will keep supporting Dogecoin（我將繼續支持狗狗幣）」後，狗狗幣昨早段仍升逾7%。