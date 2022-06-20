嘉士伯上季銷售跌一成 靠姜濤「翻身」

第五波來襲 行業首季銷售挫兩成

馮耀明透露，本港在前幾波疫情期間，嘉士伯啤酒銷售僅微跌約5％，雖然當時酒吧停業，但家庭集會需求依然強勁，帶動啤酒在超市、便利店等銷售增長；至第五波疫情爆發，家庭限聚進一步打擊啤酒銷售，其間嘉士伯首季整體啤酒銷售跌幅擴大至超過一成。

不過，他指酒吧、餐廳於4月底復業，加上消費券的帶動，啤酒旺季消費氣氛漸見恢復，據部分酒吧老闆透露，生意恢復約七成。馮又表示，是次1664啤酒市場推廣，推出首周已售出超過一半的預期貨量。馮直言，1664銷量過往一直保持雙位數增長，但今次聯乘計劃帶動5月單月銷量按年更升超過三成，相信全部產品將於6月份售罄。

「1664」聯乘姜濤 冀增女性客戶比例

近日確診新冠肺炎人數再度上升，惟馮預計直至年底本港啤酒銷售「不會再差」，相信只要重症及死亡人數維持低位，市場會維持有限度的放寬，並將成為市場常態。他又提到，過去兩年疫情確實不利啤酒銷售，儘管如此，嘉士伯亦會持續投放資源推廣品牌，以保持集團對產品高端化的宗旨，維持品牌價值。

提到今次與著名歌手姜濤聯乘的啤酒系列，馮耀明表示，1664品牌啤酒主打中高端市場，姜濤在個人品味及生活態度上符合品牌形象；他說，今次聯乘除期望吸引姜濤支持者外，亦希望加深市場對1664品牌的認識，並笑言是次合作可提升1664品牌的女性客戶比例。

馮耀明指出，啤酒消費者主要屬男性，佔整體客戶約八成，女性僅佔兩成；惟1664品牌啤酒的女性客戶比例較一般啤酒品牌高，女性客戶最高達三成。

他相信，由於姜濤支持者不乏女性，今次合作或可再提高該品牌啤酒的女性消費比例。