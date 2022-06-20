moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

嘉士伯上季銷售跌一成 靠姜濤「翻身」

【明報專訊】疫情對食肆及酒吧業界帶來巨大衝擊，連帶啤酒生意亦受影響，嘉士伯啤酒廠香港、澳門及台灣董事總經理馮耀明表示，第五波疫情對行業造成「前所未有的打擊」，首季整體啤酒銷售跌兩成；他透露，為催谷銷售及帶動酒吧生意，嘉士伯早前為旗下品牌「1664」推出與姜濤聯乘系列小麥白啤酒，品牌上月銷售按年增長逾三成，預計全部產品將於本月售罄。

第五波來襲 行業首季銷售挫兩成

馮耀明透露，本港在前幾波疫情期間，嘉士伯啤酒銷售僅微跌約5％，雖然當時酒吧停業，但家庭集會需求依然強勁，帶動啤酒在超市、便利店等銷售增長；至第五波疫情爆發，家庭限聚進一步打擊啤酒銷售，其間嘉士伯首季整體啤酒銷售跌幅擴大至超過一成。

不過，他指酒吧、餐廳於4月底復業，加上消費券的帶動，啤酒旺季消費氣氛漸見恢復，據部分酒吧老闆透露，生意恢復約七成。馮又表示，是次1664啤酒市場推廣，推出首周已售出超過一半的預期貨量。馮直言，1664銷量過往一直保持雙位數增長，但今次聯乘計劃帶動5月單月銷量按年更升超過三成，相信全部產品將於6月份售罄。

「1664」聯乘姜濤 冀增女性客戶比例

近日確診新冠肺炎人數再度上升，惟馮預計直至年底本港啤酒銷售「不會再差」，相信只要重症及死亡人數維持低位，市場會維持有限度的放寬，並將成為市場常態。他又提到，過去兩年疫情確實不利啤酒銷售，儘管如此，嘉士伯亦會持續投放資源推廣品牌，以保持集團對產品高端化的宗旨，維持品牌價值。

提到今次與著名歌手姜濤聯乘的啤酒系列，馮耀明表示，1664品牌啤酒主打中高端市場，姜濤在個人品味及生活態度上符合品牌形象；他說，今次聯乘除期望吸引姜濤支持者外，亦希望加深市場對1664品牌的認識，並笑言是次合作可提升1664品牌的女性客戶比例。

馮耀明指出，啤酒消費者主要屬男性，佔整體客戶約八成，女性僅佔兩成；惟1664品牌啤酒的女性客戶比例較一般啤酒品牌高，女性客戶最高達三成。

他相信，由於姜濤支持者不乏女性，今次合作或可再提高該品牌啤酒的女性消費比例。