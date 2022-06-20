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消費券領取平台優惠大比併

【明報專訊】政府公布第二期消費券最快於8月7日發放，今期新增兩個渠道BoC Pay及PayMe可以領取消費券，有意轉會人士最快可於本周四（23日）登記。今次不如上一輪一次過發放5000元，而是分階段，以下比較不同領取消費券的平台發放時間，以及續會、轉會優惠。

明報記者 黃清瑤

■BoC Pay：筍價買iPhone13或PS5

消費點：7萬個

轉會獎賞：

（1）100元「轉會現金賞」

（2）由即日至2022年6月30日，成功下載BoC Pay兼首次綁定可獲取「百佳超級市場20元優惠券」兩張及「百佳超級市場28元優惠券」一張，總值68元

（3）「勁賞．友得搶」活動：透過友和可以1999元購買Apple iPhone 13 5G 128GB（100部）；1999元購買Sony PlayStation 5光碟機版遊戲主機（20部）；999元購買任天堂Nintendo Switch遊戲主機（OLED款式）白色（20部）；其他優惠方面，由7月1日至12月31日購物滿1500元減100元

其他優惠：使用OpenRice App由即日至7月17日外賣自取單一消費滿20元減5元；即日至6月30日於指定餐廳消費滿50元享5元現金回贈；即日至明年3月31日，於彩豐行單一消費滿300元減30元。全城商戶優惠下，可享總值超過1.5萬元商戶折扣優惠

■PayMe：Tesla Model 3抽獎機會

消費點：3.5萬個

轉會獎賞：

（1）惠顧PayMe for Business商戶滿50元，可一次扣減25元；

（2）自動參加大抽獎，有機會贏得Tesla Model 3一部；

（3）每推薦一名朋友轉會，推薦人及受薦人可獲15元折扣優惠券一張，上限10張；

（4）成功推薦最多好友登記以PayMe領取消費券的首9名用戶，第一名可獲Tesla Model 3一部，其餘8名可各獲iPhone 13 Pro一部；

（5）以匯豐信用卡增值PayMe錢包的交易可賺取3倍「獎賞錢」；

（6）投保指定保險計劃可賺取最高5000元的折扣優惠券

■八達通：ZA開戶獲500元增值額

消費點：15萬個

轉會獎賞：

（1）將個人八達通卡登記入八達通App，可賺取30元八達通增值額獎賞；

（2）新舊客戶自動參加「易用易賞」計劃，單次零售消費滿200元或以上，可獲1個印花，首100萬名集齊8個印花（即消費滿1600元）的客戶，可賺取50元八達通增值額；首100萬名集齊12個印花（即消費滿2400元），可賺多150元增值額。

續會獎賞：可率先獲贈5個印花

其他優惠：

（1）即日起至2022年7月31日，透過八達通App申請內置自動增值服務功能的Citi八達通信用卡，及於發卡後首3個月內累積認可簽帳滿8000元或以上，享共900元獎賞；

（2）即日起至2022年7月23日，於指定網頁登記及於ZA Bank成功開戶及提交領取消費券的八達通卡號碼，可獲500元增值額；

（3）即日起至2022年9月30日，透過八達通App領取推廣碼，可免費登記富衛健康通行證6個月（體驗版） ，享5折的指定保健及醫療門診服務；

（4）2022年7月1日至31日購買並生效九巴月票，連續購買月票3次，完成登記優惠後，即可享780元增值額；

（5）由6月24日起至10月7日，首次用八達通App購買港鐵全月通加強版送港鐵車站商店20元電子禮券

■WeChat Pay HK：做齊3項動作可獲禮品

消費點：15萬個

轉會獎賞：由即日至7月31日期間，新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定迎新碼，即賞50元商場指定商戶電子現金券，只適用於指定23間新地商場及3間信和集團商場的指定商戶使用及設最低消費門檻。

其他優惠：

（1）由即日至7月10日期間每逢周末及公眾假期，於新鴻基地產及信和集團旗下八大商場以WeChat Pay HK單一消費滿100元、追蹤WeChat Pay HK及該商場指定社交媒體，憑有效消費收據及相應WeChat Pay HK交易紀錄到場內指定推廣攤位，即可換領實用禮品一份，包括便攜餐具、精美雨傘、毛巾和小物收納包；

（2）推廣期內可獲最多130元加碼消費券；（3）推廣期內，用戶每月完成指定任務儲齊3個狂賞印電子印花，即可兌換一張5元商場指定商戶電子現金券

■支付寶香港：新舊客獲最多210元禮券

消費點：10萬個

轉會獎賞：新舊客戶可獲最多210元禮券，轉會可獲額外25元獎賞

其他優惠：

（1）與200間星級商戶，向用戶推出共30億元的「食玩買優惠券」，用戶可自行領取使用；

（2）有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量演唱會VIP門票（Kaho×MC Frenemy Live 2022），及專屬後台見面合照

■Tap & Go：送300GB本地流動數據10萬份

消費點：10萬個

轉會獎賞：新舊客戶均可享Tap & Go拍住賞×Edan限定csl 5G體驗包，內附5G本地流動數據SIM卡一張，共300GB（每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共10萬份

其他優惠：

（1）推薦3名親友成功以Tap & Go登記新一輪消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」一套；

（2）逾60個品牌的精選優惠

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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