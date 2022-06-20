陸振輝：人生下半場要學會做「減法」

有「減法」就必然有「加法」。人的前半生，首先要做的是「加法」。通常是不斷地學習、不斷地鍛鍊，進而不斷地爭取，去表現自我、突出自我，要讓別人聽到自己的意見和聲音，要與這個世界產生最廣泛的聯繫，目的是要得到最大的生活資源來滿足自己和家庭的未來需要。

終於到了退休的時限，生活的資源已經有了合理的累積，再繼續無止境地追求，在失去了工作機會的時候，其實已經沒有多大的實質意義。當你進入了人生下半場，就應該要遵循生命的自然規律去開始做「減法」。要開始減去對功名利祿的無休止追求、要開始減去對燈紅酒綠生活的過多參與，還要開始減去對物慾的過多貪戀！

無論你是什麼人，在前半生絢爛多彩之後，後半生就要開始學習知足常樂。要有一顆淡然之心，要開始回歸尋常、回歸家庭和回歸親人。人生的幸福，無非只有四件事：首先是睡在自己家中的牀上；接着是能夠吃到自己父母做的飯菜；還有是聽到伴侶的閒話家常；第四是跟孩子同遊同樂。快樂其實很簡單，因為簡單就是快樂，而這種快樂是最長久，是最令人回味的。

加是成長，減是成熟；加是奮鬥，減是從容。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]