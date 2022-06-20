區偉志：吃喝玩樂也能賺錢的世界

遊戲加入金融元素 增玩家參與度

GameFi是指遊戲金融化（Game + Finance），標榜邊玩邊賺（Play-to-Earn）元素，一個向玩家提供經濟激勵的區塊鏈遊戲。在傳統的電腦遊戲，無論玩家有多厲害，贏了多少的武器或分數，當棄遊時，所有的功名利祿便會化為灰燼。但GameFi與傳統遊戲的最大分別，在於GameFi玩家擁有遊戲裝備及財產的所有權，可以在市場中自由買賣，因為這些資產都以NFT或代幣形式記錄於區塊鏈上，而GameFi亦已成為NFT的其中最大用途。

其次，GameFi玩家能夠透過擁有遊戲的治理代幣來加入該遊戲的DAO（去中心化自治組織），從而參與遊戲的管治，令遊戲不再單由設計者主宰，而是由社群共同決策。此外，GameFi亦包含了不少DeFi（去中心化金融）的元素，如質押、流動性挖礦等，令玩家能自由地選擇如何將遊戲中的經濟效益最大化。

最出名的GameFi項目肯定是Axie Infinity。這是一款在以太坊側鏈Ronin上的去中心化寵物遊戲，玩家需購買至少3隻Axie的寵物NFT才能達到遊戲門檻。遊戲中包含了寵物買賣、戰鬥、繁殖、買賣虛擬土地等元素。這個遊戲於2021的下半年曾紅極一時，當中每隻Axie寵物的成交價更由最初的4至5美元大幅飈升，甚至高達300ETH（超過100萬美元）。這對Axie NFT的擁有者而言固然是喜訊，但這亦令遊戲的入場門檻大幅提升，昂貴的NFT令不少想嘗試的人卻步。

其後，有不同的公會 （Guild） 成立起來，公會中較富有的玩家可以透過出租資產，讓其他人借寵物參與遊戲，並與玩家分成抽取收益。可見玩家能透過互惠互利，在GameFi中創造出源源不絕的商機，成為一個具規模的生態系統。

X-to-Earn模式代入不同創意

隨着Play-to-Earn的模式爆紅，市埸隨之亦有不同的X-to-Earn項目出現。X是一個代名詞，人們可以代入不同的創意，並借助區塊鏈技術，去創造出不同的賺錢模式，如Learn-to-Earn、Drive-to-Earn、Sleep-to-Earn等。而最近較矚目的是標榜Move-to-Earn的STEPN。STEPN是一個允許玩家透過散步或跑步賺取代幣的項目，而玩家需要購買過百美元一對的運動鞋NFT才能在遊戲中賺取代幣。玩家可以透過購買不同品質的運動鞋NFT來提升回報，如普通、稀有、傳奇等。

STEPN更與運動品牌ASICS發行聯名限量版運動鞋NFT，擁有者可在遊戲中跑步賺錢。可見STEPN不再只是普通的Web3運動遊戲，更受到各大運動品牌青睞，成功從一眾Move-to-Earn項目中跑出。現時X-to-Earn的種類已多達十多項，相信陸續也會有更多的創意點子出現，最近甚至有Sex-to-Earn項目！這些項目打着能賺錢的名號成功吸引了不少投資者的目光，然而很多X-to-Earn的項目仍在初步構思，只有簡單概念，甚至很多還未推出白皮書。此外，這些項目的成功，或多或少要靠新玩家不斷加入，讓資產及代幣有源源不絕的需求，否則資產價格會跌，玩家失去興趣，因為活動不斷會有代幣獎勵，而這些都是無限量供應的。雖然有不少人透過GameFi來賺取工資及生活費，但長遠來說，其熱度能維持多久仍是未知數，為了賺錢而天天玩遊戲已失去了打機的樂趣，對個人成長及整個社會也毫無意義。

終究X-to-earn項目是否真的能持續賺錢，能否掀起新一波熱潮，或是曇花一現，確實有待觀察。畢竟一個項目能否持續有玩家支持，除了因為能賺錢外，最重要的始終是活動本身的設計能否讓玩家樂此不疲，或是提供某種功能或價值，而不以賺錢為首要目標。無論如何，相信X-to-Earn的概念還有很大的發展空間，尤其當元宇宙發展成熟時，將為加密貨幣和NFT市場帶來更多衝擊，擦出更多火花。

香港數碼資產學會共同創辦人

石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

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