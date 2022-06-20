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何啟聰：電商股受追捧 京東購16137

標籤：何啟聰

【明報專訊】618電商購物節前，電商股受追捧。京東（9618）上周五輕微低開後回穩，逐步突破260元水平，收市升逾6%，向上在250天線約269.4元或具明顯阻力。看好或可考慮京東認購證16137，行使價322.461元，2022年9月到期，實際槓桿約5.4倍。相反看淡或可考慮京東認沽證20380，行使價214.648元，2022年9月到期，實際槓桿約4.4倍。

美團（3690）上周五顯著反彈，高位曾觸及200元關口，收市升逾半成。向上若成功企穩200元，或可觀望挑戰200天線約212.4元的機會，支持或參考20天線約184.2元水平。由於過去一周美團屢次上試200元均未能成功企穩，資金反手開淡倉。美團股價較波動，憂慮引伸頻繁變動或帶來額外持倉風險，淡友較傾向考慮中距離熊證。看淡或可考慮美團熊證50534，收回價215元，行使價218元，槓桿約10倍。看好可留意美團牛證53761，收回價185元，行使價182元，槓桿約9.7倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]