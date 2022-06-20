何啟聰：電商股受追捧 京東購16137

美團（3690）上周五顯著反彈，高位曾觸及200元關口，收市升逾半成。向上若成功企穩200元，或可觀望挑戰200天線約212.4元的機會，支持或參考20天線約184.2元水平。由於過去一周美團屢次上試200元均未能成功企穩，資金反手開淡倉。美團股價較波動，憂慮引伸頻繁變動或帶來額外持倉風險，淡友較傾向考慮中距離熊證。看淡或可考慮美團熊證50534，收回價215元，行使價218元，槓桿約10倍。看好可留意美團牛證53761，收回價185元，行使價182元，槓桿約9.7倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]