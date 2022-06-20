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瑞銀亞洲：受惠美國加息 匯控購29264

【明報專訊】市場避險情緒上升，債息亦受壓，道指上周四晚低開後一直低走，跌741點收市，跌穿30,000點大關，估值高的納指更跌4.1%。但港股周五表現不俗，根據瑞銀周五即市資金流紀錄，不少資金流入瑞銀的納指認購證，博美股彈。如投資者看好納指，可留意納指認購證10427，行使價13,500點，2022年12月到期，有效槓桿約8.1倍。相反，如投資者看淡納指，可留意納指認沽證10428，行使價9500點，2022年12月到期，有效槓桿約5倍。

市場普遍認為若美國繼續加息，或會進一步令全球股市波動，但就利好銀行。對於美國加息，香港一眾銀行股包括匯控（0005）、渣打（2888）等均維持最優惠利率不變。不過近日由於大市相對波動，匯控難免受影響，股價走弱。如投資者認為加息預期可帶動銀行股向上，可留意匯控認購證29264，行使價60.05元，2022年10月到期，有效槓桿約13倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]