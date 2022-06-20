摩根大通亞洲：內險跑贏大市 平保購15789

如投資者部署短線追入可參考較高槓桿的平保購15789，行使價61.93元，實際槓桿近10倍，2022年9月13日到期。如認為平保未必能守穩50元心理關口，趁高做淡可留意平保沽15964，行使價39.39元，實際槓桿6倍，2022年11月2日到期。

友邦（1299）上個交易日逼近80元關口，創5日新高並升上50天線。如投資者看好正股能進一步突破，可留意友邦購12746，行使價88.05元，實際槓桿逾10倍，2022年9月23日到期。看淡可留意友邦沽17083，行使價72.95元，實際槓桿4.3倍，2023年3月24日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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