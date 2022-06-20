陳永傑：美通脹見頂機會增

彭博指出，3項供應層面的指數顯示，全球通脹可能已經見頂。半導體價格指數對比2018年7月高位回落一半，由去年中起計，至今亦回落了14%。此外，貨櫃運費亦由去年9月高位回落了26%，預期將帶動衣履、奢侈品及家俬等貨品的運輸成本。同樣地，北美洲肥料價格也由3月高位回落了24%，反映未來各類農產品的價格升勢將有所紓緩。

全球通脹因為俄羅斯與烏克蘭軍事衝突而急升，但多個主要國家已經動用各種辦法，盡力將通脹壓低，例如美國增加石油及天然氣產量，並游說沙特阿拉伯等國家提高供應量。

美儲蓄率下降 構成通脹威脅大減

美國儲蓄率最新降至大約4.4%，經濟動力及推高通脹的動力已經大減，構成的通脹威脅已大不如前。此外，聯儲局近期加息幅度亦見遞升，上周罕有地加息0.75厘，應可消減通脹。美國、歐洲及亞洲地區經濟亦有回軟迹象。再者，聯儲局連串加息，使世界各地股市從高位下挫，消費力大減，股市及樓市等投資升勢乏力，進一步降低通脹預期。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]