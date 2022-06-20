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陳永傑：美通脹見頂機會增

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國通脹見頂之說，愈來愈多大型金融機構認同，筆者相信通脹見頂，不中亦不遠矣！儘管有聯儲局中人覺得今年9月份加息機會不高，但明年暫停加息甚至減息的機會率亦正在增加。匯豐環球私人銀行預料，美國通脹或由逾40年高位見頂，預計核心個人消費開支物價指數，將會由4月的4.9%，回落至今年第四季的4.2%；明年第四季料進一步回落至2.8%，為明年首季暫停加息周期鋪路。該行認為，聯邦基金利率會由現水平再上升2厘，至明年3月時，將升抵2.75厘至3厘的範圍。

彭博指出，3項供應層面的指數顯示，全球通脹可能已經見頂。半導體價格指數對比2018年7月高位回落一半，由去年中起計，至今亦回落了14%。此外，貨櫃運費亦由去年9月高位回落了26%，預期將帶動衣履、奢侈品及家俬等貨品的運輸成本。同樣地，北美洲肥料價格也由3月高位回落了24%，反映未來各類農產品的價格升勢將有所紓緩。

全球通脹因為俄羅斯與烏克蘭軍事衝突而急升，但多個主要國家已經動用各種辦法，盡力將通脹壓低，例如美國增加石油及天然氣產量，並游說沙特阿拉伯等國家提高供應量。

美儲蓄率下降 構成通脹威脅大減

美國儲蓄率最新降至大約4.4%，經濟動力及推高通脹的動力已經大減，構成的通脹威脅已大不如前。此外，聯儲局近期加息幅度亦見遞升，上周罕有地加息0.75厘，應可消減通脹。美國、歐洲及亞洲地區經濟亦有回軟迹象。再者，聯儲局連串加息，使世界各地股市從高位下挫，消費力大減，股市及樓市等投資升勢乏力，進一步降低通脹預期。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]