moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

廖偉強：樓價上下半年不一樣

標籤：廖偉強

【明報專訊】今年初，新冠變種病毒Omicron傳播之快，令到本港經濟及樓市一度陷入困境，政府亦一度束手無策。及後在累積過百萬市民受感染後，猶如形成一道群體免疫屏障，每日確診數字得以從3月初的頂峰逾5.6萬宗逐漸回落。目前，確診數字每天維持約數百宗，大家開始已視之為其中一種「風土病」，恐懼的情緒已大為降低。

在疫情拖累下，港股恒生指數在今年3月初曾低見18325點，當時投資者無不心灰意冷，認為低處未算低，不過，6月初時，股市已反彈重上約22000點，每日成交額亦多達1800億元，投資者的信心又開始回復，資金開始重新流入股市。

國際政治方面，俄烏戰爭雖然未平息，惟感到憂慮的人已逐步減少，大家認為只是地區衝突，不太擔心會引發更大規模的多國大戰。另外，美國經濟數據較預期差，通脹高企的嚴重問題備受關注，適逢中美關稅期限快將完結，估計美國有機會放寬中國的入口關稅。新一屆特首是紀律部隊出身，相信執行力會較強，決策亦較快，大部分市民都寄以厚望。

至於樓市方面，受上文所述的疫情及股市大跌等因素影響，樓價確實曾經在今年第一季有所回落，跌幅約4%。踏入第二季之後，政府開始放寬社交距離措施，經濟活動得以重啟，樓價亦開始重拾升軌。筆者估計，在6月底之前，樓價有機會收復失地，同時亦相信樓價能夠從最低位反彈逾一成，換言之，全年樓價最終有望錄得約5%至6%的升幅。正所謂否極泰來，逆境達到極點，困難的日子將會過去。筆者相信香港下半年的經濟環境可扭轉上半年的劣勢，大家大可以保持樂觀的心態，迎接下半年更快更強的復蘇之路。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]