廖偉強：樓價上下半年不一樣

在疫情拖累下，港股恒生指數在今年3月初曾低見18325點，當時投資者無不心灰意冷，認為低處未算低，不過，6月初時，股市已反彈重上約22000點，每日成交額亦多達1800億元，投資者的信心又開始回復，資金開始重新流入股市。

國際政治方面，俄烏戰爭雖然未平息，惟感到憂慮的人已逐步減少，大家認為只是地區衝突，不太擔心會引發更大規模的多國大戰。另外，美國經濟數據較預期差，通脹高企的嚴重問題備受關注，適逢中美關稅期限快將完結，估計美國有機會放寬中國的入口關稅。新一屆特首是紀律部隊出身，相信執行力會較強，決策亦較快，大部分市民都寄以厚望。

至於樓市方面，受上文所述的疫情及股市大跌等因素影響，樓價確實曾經在今年第一季有所回落，跌幅約4%。踏入第二季之後，政府開始放寬社交距離措施，經濟活動得以重啟，樓價亦開始重拾升軌。筆者估計，在6月底之前，樓價有機會收復失地，同時亦相信樓價能夠從最低位反彈逾一成，換言之，全年樓價最終有望錄得約5%至6%的升幅。正所謂否極泰來，逆境達到極點，困難的日子將會過去。筆者相信香港下半年的經濟環境可扭轉上半年的劣勢，大家大可以保持樂觀的心態，迎接下半年更快更強的復蘇之路。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]