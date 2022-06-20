布少明：港未加息 樓市穩中向好

值得留意的是，雖則本港最優惠利率不會即時跟加，但近期拆息明顯有上調趨勢，估計下半年甚至有機會觸及2.5厘的封頂水平。然而，即使HIBOR未來或會進一步攀升，但目前本港大部分業主均採用H按供款，並有封頂機制，相信不會令供樓壓力大增。再者，對於香港的業主及買家而言，在大部分準買家入市前，已就承做按揭進行壓力測試，所以即使銀行加息，業主理應能承受。加上目前業主持貨力強，相信未有大幅減價沽樓的壓力，令樓市抗震能力已大大提高。儘管面對美國加息壓力，但本港一手持續熱銷，例如紅磡區新盤早前截票，錄得數以10倍計超購；至於早前大埔白石角項目次輪銷售，亦即日全數沽清，買家對樓市前景投下信心一票。

一手市場亮麗，發展商亦加快補充貨源以收「貨如輪轉」之效。今年首4個月累計落成9979伙，比起去年同期大增約1.43倍。二手方面，近期多個新盤開售，搶佔市場焦點，令二手陷入整固。疫情緩和，加上多個新盤登場，配合「波叔Plan」放寬按保及新鐵路效應下，下半年樓市前景樂觀。同時，本港亦不乏潛在利好消息，政府新班子上場後可望為本港政經局面帶來新氣象；一直「只聞樓梯響」的中港通關亦有望實現，令樓市「穩中向好」。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]