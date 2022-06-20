馬泰陽：無懼美加息 港樓續靠穩

不過，即使本港下半年跟隨美國展開加息周期，但現時按揭實際利率偏低，與歷史高位相距甚遠，而且現時承做按揭有壓力測試機制，業主一般有抵禦加息3厘的財政實力。其實只要未來的加息步伐符合市場預期及循序漸進，普遍市民面對加息已有足夠心理準備，相信對樓價的衝擊有限。

以一個600萬元物業承做九成按揭、還款期30年為例，用HIBOR+1.3厘按揭貸款計算，H按利率為1.884厘，每月供款20,630元。若以H按計劃封頂息率2.5厘計算，每月供款則升至22,403元，每月供多1773元。而一個1200萬元物業，以貸款額上限960萬元計算，還款期同樣30年，用HIBOR+1.3厘按揭貸款計劃，每月供款35,914元。若以H按封頂息率2.5厘計算，每月供款升至39,001元，每月供多3087元。

雖然市場亦預料本港下半年有機會加息，不過筆者認為，若疫情受控，發展商如期推售新盤，經濟活動回復正常，有助推動經濟復蘇及帶動樓市氣氛；加上「波叔Plan」威力持續發揮，對樓市有支持，以及鐵路通車效應引出購買力，相信是次美國加息對樓市影響有限，預料下半年樓價續靠穩。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]