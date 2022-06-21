中電盈警 首5月營運虧損37億 澳洲業務對冲蝕72億 分析憂減派季度息

明報記者 陳偉燊

根據中電的盈警公告，集團在澳洲面對大型燃煤發電廠停運和商品價格高企的極端市場狀况，澳洲能源市場營運商（AEMO）更於6月15日暫停現貨交易。EA進行遠期能源合約對冲時，尤其近期遠期合約上較高的現價，比較早前所定的價外遠期銷售合約存在不利的價差，觸發公平值變動，這部分稅後虧損達72億元，較首季的25億元額外多虧47億元。

煤供應缺 需高價買現貨電

撇除公平值變動因素，EA首5個月對集團的稅後營運盈利貢獻，亦較去年同期減少約11億元，主要因雅洛恩電廠的發電量受到非計劃停運的影響，Mount Piper電廠則因煤炭交付量低於預期而受限制，以致未能按合約提供電力，集團因而要以高價在現貨市場買電。綜合計算下，在過去30年未曾錄得營運虧損的中電，最終要在首5個月承受37億元營運虧損，情况罕見。

有外資證券行分析員接受本報查詢時指，由於EA參與對冲只涉及非現金損失，目的是用作穩定未來收入，只是因應市况而需要按市價計值，致需要在帳目上先行作處理。隨着中電在澳洲的兩間火電廠已重新上線供電，EA再需要付出現金補購電力的問題亦得以解決，因此他估計事件不會影響到中電未來繼續派息。

分析：事件不影響中電繼續派息

永裕證券董事總經理謝明光則形容，「在非常時期做對冲，出現虧損在所難免」，料中電股價或因為今次消息而要反覆尋底，亦不排除在高價購電的影響下，會影響到季度減息有所減少。

但集團強調，澳洲業務以外，集團其他業務表現則與去年同期大致相若。昨晚EA亦發最新的新聞稿進一步交代，指Mount Piper兩座機組已投入運作，並重新上線供電，雅洛恩電廠3座機組亦正運行中，第四座機組準備在本周尾段時間重投運作。儘管他們有需要維修另一機組，但集團會跟AEMO進一步協調。AEMO則表示，由於新南威爾士州的儲電情况仍有待改善，因此現時要說現貨交易市場何時恢復交易，仍然言之過早。