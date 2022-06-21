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拆息續升 匯豐月內兩度加存息

【明報專訊】聯儲局大幅加息後，不少銀行都調升定期存款年利率，昨日連發鈔行都有所行動。匯豐最新把12個月港元定存年利率，加至最高1.5厘，加幅為0.3厘。

12個月港元定存加至1.5厘

匯豐上一次加定存息是本月初，即今日為本月第二次加存息。該行今日同時上調了6個月港元定存息，最新為1.1厘，加幅為0.2厘。上述年利率不單適用於尚玉客戶，也適用於卓越理財客戶，起存款為1萬元。而匯豐One及其他客戶，12個月年利率為1.4厘。

工銀亞洲加存息 最高為2.6厘

拆息高企，目前大部分銀行的12個月港元定存年利率都已超過2厘水平，最高為2.8厘。發鈔行之中，渣打及中銀香港也較匯豐高，目前12個月港元定存年息分別為2.3厘及2.2厘。而昨日除了匯豐外，工銀亞洲亦加了存息，最高為2.6厘；交銀香港亦加至最高2.5厘。

香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日續上升，與樓宇按揭相關的1個月HIBOR連升10日，昨日升至0.60911厘，3個月HIBOR升至1.34577厘，6個月HIBOR續處於2厘水平，昨日升至2.04988厘，而12個月HIBOR再創逾13年半新高，昨日升穿3厘，至3.03679厘。港元拆息抽升，近日1個月港美息差略為從高位回落，但仍維持1厘水平，吸引不少套息交易（見圖）。

星展香港財資市場部董事總經理鄭志樑表示，港元拆息會在9個月後追上美息水平，不排除在今年下半年銀行上調最優惠利率。他又指，目前本港銀行體系總結餘約2700億元，若跌至1500億元以下，港息會升得更快。