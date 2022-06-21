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港交所擬增結算銀行分散制裁風險

【明報專訊】中美地緣政治危機持續，彭博社引述消息人士稱，港交所（0388）計劃允許現貨市場交易員使用的銀行做結算，較現時的一間多。該人士稱，此舉將有助分散風險，亦可以與美國以外的結算行合作，可能減輕中美制裁升級所帶來危機，同時與其競爭對手新交所（SGX）的配置相匹配。港交所發言人回覆本報查詢時表示，正致力加強市場基礎設施，以提升旗下市場的競爭力和韌性，將適時向市場公布最新發展。

歐冠昇：擬推更多A股指數產品

此外，港交所行政總裁歐冠昇接受本地媒體訪問時表示，港股主板上市申請公司數目仍甚多，只是有關公司一直等待市况好轉，相信目前相對低迷的環境終會過去，對下半年新股上市活動感樂觀。他提到，港股與海外股市關連不算大，即使外圍環境欠佳，港股亦有機會做好，因此海外企業亦多了考慮來港作主要上市誘因，既可吸引內地及香港本土資金，亦能夠吸引國際投資者。

歐冠昇接受《南華早報》專訪時亦表示，計劃協助推出更多A股指數產品，加強港交所連接中外的角色。港交所去年推出MSCI A50指數期貨，日均交易量已升至2萬張，歐冠昇表示，希望鼓勵投資銀行發行基於MSCI A50指數的結構產品，例如衍生權證，認為這將是「對我們A股生態系統的驚人推動力」。