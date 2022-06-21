港交所擬增結算銀行分散制裁風險

歐冠昇：擬推更多A股指數產品

此外，港交所行政總裁歐冠昇接受本地媒體訪問時表示，港股主板上市申請公司數目仍甚多，只是有關公司一直等待市况好轉，相信目前相對低迷的環境終會過去，對下半年新股上市活動感樂觀。他提到，港股與海外股市關連不算大，即使外圍環境欠佳，港股亦有機會做好，因此海外企業亦多了考慮來港作主要上市誘因，既可吸引內地及香港本土資金，亦能夠吸引國際投資者。

歐冠昇接受《南華早報》專訪時亦表示，計劃協助推出更多A股指數產品，加強港交所連接中外的角色。港交所去年推出MSCI A50指數期貨，日均交易量已升至2萬張，歐冠昇表示，希望鼓勵投資銀行發行基於MSCI A50指數的結構產品，例如衍生權證，認為這將是「對我們A股生態系統的驚人推動力」。