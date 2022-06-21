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星展料人幣見底 資金從資本帳流出壓力低

【明報專訊】美元昨日回落，加上市傳美國考慮降低中國貨品關稅以遏止通脹，帶動人民幣匯率升穿6.7，在岸價中午前一度上升287點子（1元等於1萬點子）至6.6737，截至晚上8時半報6.6896，升180點子，離岸價報6.6890，升195點子。

星展香港財資市場部董事總經理鄭志樑認為，早前人民幣跌至6.8已見全年低位，外資近期重新配置境內債券，資金從人民幣資本帳流出的壓力低。

本月LPR維持不變 利好人幣

人行昨日公布的本月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，亦利好人民幣走勢。截至5月份，外資連續4個月減持內地境內債券，鄭志樑表示，過去外資大量投資內地1年期國債或銀行債，美國加息令他們沽出短債，因此有大額資本流出，加上疫情封城影響經濟，放大恐慌情緒。

不過在長債方面，他指出，若投資者在近月沽10年期中國國債，改買美國國債，將會錄得損失。鄭志樑表示，外資已經重新調整持有內地債券年期的組合，資金從人民幣資本帳再流出的壓力不大，加上中國設有資本管制，每月有數百億美元貿易經常帳流入，預期人民幣今年會在6.6至6.8之間浮動。

分析:經濟復蘇遜預期 投資者對股市卻步

不過，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，中國在全球風暴中的避風港角色短暫，可能再次出現資本外流。雖然近期中國在股匯表現好過亞洲市場，不過她指出，「動態清零」令經濟復蘇遜預期，可能會讓投資者在股市望而卻步。當局對科技、房地產業的監管紅線並未消失，監管仍有不確定，投資者對房地產高收益債券的信貸風險感到擔憂。她認為，只有中國經濟有更強勁增速、監管壓力減小和地緣政治風險降溫，才可改善資本流向。