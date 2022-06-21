騰訊趁高減持新東方 套逾7億

帳面賺3.3億 持股減至1.58%

據港交所股權披露顯示，騰訊於6月15至16日在場內分別以每股平均價9.6168及9.6755元，減持新東方在線約3561萬及3899萬股，合共7.46%或7460.39萬股，套現近7.2億元，持股比例由原來的9.04%降低至1.58%。

新東方在線去年受內地的雙減政策打擊，股價亦一直低迷，集團創辦人俞敏洪在爆紅後撰文稱，去年底決定開展「東方甄選」業務，並以農產品作為主要帶貨品，一直受到外界質疑，今次可能是一時的熱鬧，但希望能為新東方的發展開闢一條全新的道路。

翻查資料，騰訊自2016年成為集團股東，並達成戰略合作伙伴關係，其參與IPO前的A輪融資認購9041.6萬股，每股實際成本為0.5627美元（約4.42港元），持貨6年至今次大手減持，帳面賺約3.3億元。