moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

騰訊趁高減持新東方 套逾7億

標籤：經濟

【明報專訊】新東方在線（1797）旗下的「東方甄選」直播業務上周以「雙語帶貨」迅速走紅，股價同時炒起，原先持有集團9.04%股權的騰訊（0700）亦趁高減持，上周三至四（6月15至16日）大手減持套現近7.2億元，持股比例亦降至1.58%。新東方在線上周股價一度高見33.15元，不過熱度過後已股價連跌兩日，昨日股價繼續回吐，收市報16.98元，跌32.08%。

帳面賺3.3億 持股減至1.58%

據港交所股權披露顯示，騰訊於6月15至16日在場內分別以每股平均價9.6168及9.6755元，減持新東方在線約3561萬及3899萬股，合共7.46%或7460.39萬股，套現近7.2億元，持股比例由原來的9.04%降低至1.58%。

新東方在線去年受內地的雙減政策打擊，股價亦一直低迷，集團創辦人俞敏洪在爆紅後撰文稱，去年底決定開展「東方甄選」業務，並以農產品作為主要帶貨品，一直受到外界質疑，今次可能是一時的熱鬧，但希望能為新東方的發展開闢一條全新的道路。

翻查資料，騰訊自2016年成為集團股東，並達成戰略合作伙伴關係，其參與IPO前的A輪融資認購9041.6萬股，每股實際成本為0.5627美元（約4.42港元），持貨6年至今次大手減持，帳面賺約3.3億元。