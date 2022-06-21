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英鐵路掀33年來大罷工 旅遊旺季 恐致近10億經濟損失

【明報專訊】英國5月通脹率料將升穿9%、再創40年新高之際，英國1970年代經歷的「不滿之冬」（Winter of Discontent）恐於今夏重演，英國13家鐵路營運公司及英國鐵路網公司Network Rail合共約5萬員工要求加薪，將於本周二、周四及周六舉行全國罷工，或導致英國至少一半列車停運，成為英國自1989年以來最大規模鐵路大罷工；另外，倫敦地鐵工人也會參與周二罷工，令倫敦交通受阻，英國教師工會也將舉行罷工投票，可能加入工潮。有分析指出，連串工潮將進一步打擊當地經濟。

英國智庫經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research, CEBR）此前估計，鐵路和地下鐵路罷工可能令英國經濟損失近1億鎊（約9.6億港元），當中倫敦遭受的打擊最大。該機構估計，周二約有25萬人無法上班。今次罷工時值暑假旅遊旺季開始前，恐英國主要機場面臨混亂。

鐵路當局制定應急計劃，以保持部分鐵路服務運作，估計約五分之一的鐵路網絡可維持運作。資方表示，雙方會繼續談判。工會表明，並非要求薪酬與通脹升幅看齊，但加幅須反映生活開支增加。

火車司機年薪中位數超護士

英國政府指出，疫情期間已為鐵路行業提供160億鎊（約1539億港元）政府援助，避免業界面臨裁員。政府數據顯示，該行業目前年薪中位數為4.4萬鎊（約42.3萬港元），火車司機年薪中位數5.9萬鎊（約56.7萬港元），高於護士的3.1萬鎊（約29.8萬港元）年薪中位數。

鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）秘書長林奇（Mick Lynch）則反駁，鐵路工人的工資中位數實際是3.1萬鎊，多數工人在2至3年內未獲加薪，作為政府支持的現代化改革一部分，多達5000名工人被迫失業。林奇質疑鐵路營運商希望將每周工時由35小時延長至40小時，所謂的加薪實際是減薪。

工會：追不上通脹 工時增實質減薪

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）稱，工會要了解世界已經改變。疫情以來公共交通需求減少，英國人在家工作時間增加，毋須像以往般頻密出行。分析認為，英國執政保守黨政府未介入勞資談判，似乎是希望罷工引起公眾反感，以改善保守黨下滑的民望。

由於薪酬增長追不上通脹，英國人實際收入出現20年來最大跌幅，引起不同行業不滿。初級醫生、郵政人員、交通管理員也在考慮採取工業行動。林奇呼籲不同行業採取更廣泛的行動，並提出發起1926年以來，首次全國大罷工的可能。

英國政府希望限制薪酬升幅，而英倫銀行則一再釋出加息信號，希望控制通脹預期，惟收緊貨幣政策可能導致經濟低迷。英國GDP繼3月按月收縮0.1%後，4月再按月收縮0.3%。英倫銀行警告，次季經濟可能萎縮。市場人士預期，英國滯脹及經濟衰退的風險加劇。

70年代工潮造就戴卓爾上台

英國在1970年代同樣面臨通脹、能源短缺及罷工等問題，並於1976年向國際貨幣基金組織（IMF）求助，以挽救公共財政。相關問題一直纏繞至1978年末至1979年初，終爆發「不滿之冬」。當時大規模的罷工導致醫療、運輸及垃圾清理等公共服務停擺，街頭垃圾堆積如山，造就戴卓爾夫人帶領的保守黨上台。

（綜合報道）

[國際金融]